Соболенко проиграла американке с русскими корнями в полуфинале Уимблдона
Первая ракетка мира Арина Соболенко не смогла выйти в финал Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».
В полуфинале белорусская теннисистка уступила американке Аманде Анисимовой, 12-й ракетке мира, со счетом 4:6, 6:4, 4:6.
Вторая финалистка Уимблдона определится в матче пары Белинда Бенчич (35, Швейцария) — Ига Свёнтек (4, Польша).
На счету 27-летней Соболенко 20 титулов WTA, она побеждала на Australian Open (2023, 2024) и US Open (2024), а лучшим результатом на Уимблдоне был полуфинал (2021, 2023).
У 23-летней Анисимовой русские корни, ее родители эмигрировали в США из России. Родилась она во Фрихолде (штат Нью-Джерси).
Ранее лучшим результатом Анисимовой в карьере на турнирах «Большого шлема» был полуфинал «Ролан Гаррос» 2019 года. В мае 2023 года теннисистка объявила, что берет бессрочную паузу в карьере, сославшись на выгорание и опасения за свое психическое здоровье. На корт она вернулась в начале следующего сезона. На счету Анисимовой три титула WTA.
Уимблдон завершится 13 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £53,55 млн.
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