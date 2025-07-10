Соглашение «Рубина» с 27‑летним защитником Денилем Мальдонадо рассчитано на четыре года

Дениль Мальдонадо (Фото: Global Look Press)

Казанский «Рубин» объявил о переходе защитника сборной Гондураса Дениля Мальдонадо, сообщает пресс‑служба футбольного клуба.

Соглашение с защитником рассчитано на четыре года. Он будет выступать за казанский клуб под третьим номером.

27‑летний Мальдонадо в прошлом сезоне выступал за румынский клуб «Университатя», за который провел 38 матчей во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей.

За сборную Гондураса Мальдонадо провел 41 матч.

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля. В первом туре сезона 2025/26 «Рубин» сыграет в гостевом матче с грозненским «Ахматом» 20 июля.