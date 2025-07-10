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Спорт ,  
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«Рубин» объявил о переходе защитника сборной Гондураса

«Рубин» объявил о переходе защитника сборной Гондураса Мальдонадо
Соглашение «Рубина» с 27‑летним защитником Денилем Мальдонадо рассчитано на четыре года
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Дениль Мальдонадо (Фото: Global Look Press)

Казанский «Рубин» объявил о переходе защитника сборной Гондураса Дениля Мальдонадо, сообщает пресс‑служба футбольного клуба.

Соглашение с защитником рассчитано на четыре года. Он будет выступать за казанский клуб под третьим номером.

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Фото:Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

27‑летний Мальдонадо в прошлом сезоне выступал за румынский клуб «Университатя», за который провел 38 матчей во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей.

За сборную Гондураса Мальдонадо провел 41 матч.

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля. В первом туре сезона 2025/26 «Рубин» сыграет в гостевом матче с грозненским «Ахматом» 20 июля.

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