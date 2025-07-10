«Рубин» объявил о переходе защитника сборной Гондураса
Казанский «Рубин» объявил о переходе защитника сборной Гондураса Дениля Мальдонадо, сообщает пресс‑служба футбольного клуба.
Соглашение с защитником рассчитано на четыре года. Он будет выступать за казанский клуб под третьим номером.
27‑летний Мальдонадо в прошлом сезоне выступал за румынский клуб «Университатя», за который провел 38 матчей во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей.
За сборную Гондураса Мальдонадо провел 41 матч.
Новый сезон РПЛ стартует 18 июля. В первом туре сезона 2025/26 «Рубин» сыграет в гостевом матче с грозненским «Ахматом» 20 июля.
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