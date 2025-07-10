В «Торпедо» фразой «ожидали другого» отреагировали на исключение из РПЛ

В «Торпедо» отреагировали на исключение из РПЛ

В «Торпедо» заявили, что решение, будет ли клуб выступать в Первой лиге, будет принято в ближайшее время

ФК «Торпедо» (Фото: ФК "Торпедо")

Генеральный директор московского «Торпедо» Сергей Синяев не ожидал исключения из Российской премьер-лиги (РПЛ) в связи с подозрением на подкуп судей со стороны руководства клуба. Цитирует Синяева «Чемпионат»

«Мы ожидали другого результата. Но оценку справедливости и законности принятого решения дадут наши юристы. Нас исключили только из РПЛ. «Торпедо» будет жить. Решение, будет ли клуб выступать в Первой лиге, будет принято в ближайшее время».

«Торпедо» вышло в РПЛ напрямую в качестве занявшей второе место в Первой лиге команды. 10 июля КДК РФС принял решение об исключении «Торпедо» из-за попытки организации договорных матчей.

В июне владелец «Торпедо» Леонид Соболев и директор клуба Валерий Скородумов были отправлены в СИЗО по делу об оказании противоправного влияния на результат матчей с участием клуба. Они предложили судье Максиму Перезве взятку, но последний отказался.

Несмотря на то, что расследование продолжается и вина Соболева и Скородумов не доказана. РФС признал факт попытки подкупа судьи в трех матчах.