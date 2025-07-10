Сборная России не смогла улучшить положение в рейтинге ФИФА

В июне сборная России провела две товарищеские игры. Сыграла вничью с Нигерией (1:1) и обыграла Белоруссию со счетом 4:1. По сравнению с предыдущим рейтингом количество очков у России увеличилось на 2,27 до 1518,54

Сборная России сохранила 35-е место в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), который опубликован на официальном сайте организации.

В июне сборная России провела две товарищеские игры. Сыграла вничью с Нигерией (1:1) и обыграла Белоруссию со счетом 4:1. По сравнению с предыдущим рейтингом количество очков у России увеличилось на 2,27 — до 1518,54.

Россия на протяжении последних десяти лет ни разу не поднималась выше 32-го места. А перед стартом чемпионата мира-2018 оказалась на рекордно низком 70-м месте.

Сборная России с 2022 года отстранена от международных турниров, поэтому проводит исключительно товарищеские игры.

В первой тройке рейтинга без изменений — лидирует Аргентина, далее следуют Испания и Франция.

Сборная Италии впервые за пять лет покинула топ-10, опустившись с 9-го на 10-е место. Итальянцы удерживались в топ-10 с ноября 2020 года. За пятилетний отрезок наивысшей позиции в рейтинге они достигли в октябре 2021 года — четвертое место.