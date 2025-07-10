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Спорт ,  
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Франция по запросу США задержала российского баскетболиста

AFP: Франция по запросу США задержала российского баскетболиста Касаткина

Российского баскетболиста Даниила Касаткина задержали во Франции по запросу США, сообщает AFP.

По данным агентства, спортсмен был задержан 23 июня в парижском аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль, куда он прибыл с невестой. На слушаниях в Париже 8 июля ему продлили арест.

США подозревают Касаткина в причастности к хакерской группировке, действовавшей с помощью программ-вымогателей в 2020-2022 годах, пишет AFP. Вашингтон считает, что баскетболист вел переговоры о выкупе. Сам спортсмен отрицает обвинения. Ему грозит экстрадиция.

Адвокат Касаткина Фредерик Бело заявил журналистам, что его подзащитный — «ноль в информатике и даже не может установить приложение». По словам защитника, спортсмен купил подержанный компьютер. «Он ничего не трогал в компьютере: компьютер был либо взломан, либо хакер продал его ему, чтобы действовать под прикрытием другого человека», — сказал Бело.

Он ходатайствовал об освобождении своего подзащитного под залог, отмечая, что нахождение под арестом негативно влияет на его физическое состояние и может поставить под угрозу его дальнейшую спортивную карьеру. По словам самого баскетболиста, за время содержания под стражей его вес снизился с 95 до 89 кг, и он не чувствует себя в безопасности в камере.

Материал дополняется.

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Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
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