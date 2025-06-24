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Спорт ,  
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Призер чемпионата мира покинул баскетбольный ЦСКА

Призер чемпионата мира француз М’Бай покинул баскетбольный ЦСКА
Форвард Амат М’Бай стал игроком «армейцев» в 2023 году и дважды выиграл с командой Единую лигу ВТБ
Амат М&rsquo;Бай
Амат М’Бай (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Французский форвард Амат М’Бай покинул ЦСКА по истечении срока контракта. Об этом сообщается на сайте московского баскетбольного клуба.

Француз играл в ЦСКА с 2023 года, после перехода из турецкого «Анадолу Эфес». Два года в ЦСКА М’Бай выиграл два чемпионата Единой лиги ВТБ, в сезоне 2023/24 форвард стал участником Матча звезд Лиги ВТБ.

За два года М’Бай принял участие в 105 из 107 возможных матчей ЦСКА. Его средние показатели — 11,5 очка, 3,4 подбора, 1,8 передачи за 25,3 минуты.

35-летний М’Бай — вице-чемпион Европы (2022) и бронзовый призер чемпионата мира (2019).

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