Призер чемпионата мира покинул баскетбольный ЦСКА
Французский форвард Амат М’Бай покинул ЦСКА по истечении срока контракта. Об этом сообщается на сайте московского баскетбольного клуба.
Француз играл в ЦСКА с 2023 года, после перехода из турецкого «Анадолу Эфес». Два года в ЦСКА М’Бай выиграл два чемпионата Единой лиги ВТБ, в сезоне 2023/24 форвард стал участником Матча звезд Лиги ВТБ.
За два года М’Бай принял участие в 105 из 107 возможных матчей ЦСКА. Его средние показатели — 11,5 очка, 3,4 подбора, 1,8 передачи за 25,3 минуты.
35-летний М’Бай — вице-чемпион Европы (2022) и бронзовый призер чемпионата мира (2019).
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