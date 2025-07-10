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Спорт ,  
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«ПСЖ» разгромил «Реал» и вышел в финал клубного чемпионата мира

В финале, который пройдет в воскресенье, 13 июля, парижане сразятся с лондонским «Челси». Английская команда, в свою очередь, обыграла бразильский «Флуминенсе» со счетом 2:0 благодаря дублю Жоау Педро
Ашраф Хакими и Фабиан Руис
Ашраф Хакими и Фабиан Руис (Фото: IMAGO/www.imagephotoagency.it)

Французский «ПСЖ» одержал разгромную победу над мадридским «Реалом» в полуфинале клубного чемпионата мира, встреча завершилась со счетом 4:0.

Уже на 6-й минуте Фабиан Руис открыл счет после ошибки защитника «Реала» Рауля Асенсио. На 9-й минуте опытный Дембеле удвоил преимущество, воспользовавшись промахом мимо мяча защитника соперника Антонио Рюдигера. На 24-й минуте Руис оформил дубль, замкнув передачу с фланга — 3:0.

В оставшееся время парижане уверенно контролировали игру, имея множество моментов, чтобы увеличить счет. Однако они воспользовались шансом только раз — в конце встречи финальный счет установил Гонсалу Рамуш — 4:0.

В финале, который пройдет в воскресенье, 13 июля, парижане сразятся с лондонским «Челси». Английская команда, в свою очередь, обыграла бразильский «Флуминенсе» со счетом 2:0 благодаря дублю Жоау Педро.

В обновленном формате клубного мирового первенства впервые участвуют 32 клуба (вместо прежних 7) из 6 конфедераций. Игры проходили на 12 стадионах в 11 городах США. Групповой этап состоял из 8 групп по 4 команды; в плей‑офф выходили первые два из каждой группы. Призовой фонд: $1 млрд — рекорд для футбольных клубных турниров. Чемпион получит до $125 млн, помимо солидарных выплат.

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