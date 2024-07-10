Стали известны все полуфиналисты Уимблдона
Итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в полуфинал Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».
В 1/4 финала 22-летний Музетти, посеянный на турнире под 25-м номером, обыграл американца Тейлора Фрица, 12-ю ракетку мира, со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 6:2, 3:6, 6:1.
Его следующим соперником станет серб Новак Джокович (второй номер рейтинга ATP). Во втором полуфинале сыграют россиянин Даниил Медведев и испанец Карлос Алькарас.
Музетти является 25-й ракеткой мира, на его счету два титула ATP. На турнирах «Большого шлема» он раньше не доходил дальше четвертого круга.
В женском одиночном разряде в полуфиналах сыграют Елена Рыбакина (Казахстан) — Барбора Крейчикова (Чехия) и Донна Векич (Хорватия) — Джасмин Паолини (Италия).
Уимблдон завершится 14 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £50 млн.