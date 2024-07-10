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Стали известны все полуфиналисты Уимблдона

Музетти обыграл Фрица и стал последним полуфиналистом Уимблдона
Итальянец Лоренцо Музетти обыграл американца Тейлора Фрица и в 1/2 финала встретится с сербом Новаком Джоковичем. Во втором полуфинале россиянин Даниил Медведев второй год подряд сыграет против испанца Карлоса Алькараса
Лоренцо Музетти
Лоренцо Музетти (Фото: Sean M. Haffey / Getty Images)

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в полуфинал Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

В 1/4 финала 22-летний Музетти, посеянный на турнире под 25-м номером, обыграл американца Тейлора Фрица, 12-ю ракетку мира, со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 6:2, 3:6, 6:1.

Его следующим соперником станет серб Новак Джокович (второй номер рейтинга ATP). Во втором полуфинале сыграют россиянин Даниил Медведев и испанец Карлос Алькарас.

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Новак Джокович

Музетти является 25-й ракеткой мира, на его счету два титула ATP. На турнирах «Большого шлема» он раньше не доходил дальше четвертого круга.

В женском одиночном разряде в полуфиналах сыграют Елена Рыбакина (Казахстан) — Барбора Крейчикова (Чехия) и Донна Векич (Хорватия) — Джасмин Паолини (Италия).

Уимблдон завершится 14 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £50 млн.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Уимблдон
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