В Дортмунде произошло столкновение английских и голландских фанатов

Пятеро болельщиков пострадали в ходе атаки нидерландских фанатов на англичан

Фото: Alex Livesey / Getty Images

Болельщики сборной Нидерландов напали на английских фанатов перед полуфинальным матчем Евро-2024.

Инцидент произошел в одном из баров Дортмунда. Фанаты Нидерландов бросали различные предметы, включая стулья и скамейки в болельщиков Англии. По данным Daily Mail, пострадали пятеро болельщиков, а арестовано более десяти человек.

Сборные Нидерландов и Англии 10 июля в 22:00 (мск) сыграют в полуфинале Евро-2024 в Дортмунде. Финал чемпионата Европы пройдет 14 июля в Берлине. Победитель второго полуфинала сыграет с Испанией, которая 9 июля победила сборную Франции (2:1).