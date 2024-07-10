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Евро-2024 ,  
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В Дортмунде произошло столкновение английских и голландских фанатов

Сюжет
Евро-2024
Пятеро болельщиков пострадали в ходе атаки нидерландских фанатов на англичан
Фото: Alex Livesey / Getty Images
Фото: Alex Livesey / Getty Images

Болельщики сборной Нидерландов напали на английских фанатов перед полуфинальным матчем Евро-2024.

Инцидент произошел в одном из баров Дортмунда. Фанаты Нидерландов бросали различные предметы, включая стулья и скамейки в болельщиков Англии. По данным Daily Mail, пострадали пятеро болельщиков, а арестовано более десяти человек.

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Сборные Нидерландов и Англии 10 июля в 22:00 (мск) сыграют в полуфинале Евро-2024 в Дортмунде. Финал чемпионата Европы пройдет 14 июля в Берлине. Победитель второго полуфинала сыграет с Испанией, которая 9 июля победила сборную Франции (2:1).

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Альвина Цаканян
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