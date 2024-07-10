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Участник ЧМ-2018 в составе сборной России вернулся в «Краснодар»

Легенда «Краснодара» Юрий Газинский вернулся в клуб
«Краснодар» подписал однолетний контракт с полузащитником Юрием Газинским. 34-летний футболист является вторым игроком в истории краснодарского клуба по количеству сыгранных матчей
Фото: fckrasnodar.ru
Фото: fckrasnodar.ru

«Краснодар» подписал контракт с полузащитником Юрием Газинским. Об этом сообщается на сайте клуба.

Соглашение с 34-летним футболистом будет действовать до 30 июня 2025 года. Он вернулся в «Краснодар» в статусе свободного агента.

С 2022 года Газинский играл за екатеринбургский «Урал».

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В «Краснодаре» Газинский ранее выступал с 2014 по 2022 год. На счету полузащитника 282 матча (второй результат в истории клуба вслед за Сергеем Петровым) и 20793 минуты игрового времени (третий результат в истории).

В сборной России Газинский провел 21 матч и забил один гол, в том числе играл на домашнем чемпионате мира 2018 года.

Новый сезон РПЛ стартует 20 июля.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Краснодар
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