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Путин поручил планировать соревнования с учетом международного календаря

Путин поручил планировать турниры в России с учетом международного календаря
Президент России поручил министру спорта планировать будущие крупные соревнования в стране так, чтобы они не пересекались с другими международными событиями
Владимир Путин и&nbsp;Михаил&nbsp;Дегтярев
Владимир Путин и Михаил Дегтярев (Фото: Kremlin Pool / Global Look Press)

При планировании крупных спортивных соревнований, в частности Игр БРИКС, которые проходят на территории России, нужно учитывать календарь других международных турниров. Такое поручение министру спорта Михаилу Дегтяреву дал президент России Владимир Путин, которого цитирует «РИА Новости».

«Нужно будущие соревнования такого уровня, такого масштаба планировать таким образом, чтобы это не вступало в противоречие с международными календарями, чтобы у нас было достаточное количество спортсменов высокого и самого высокого уровня, чтобы не было у них проблем с этим календарем», — сказал Путин в ходе совещания с членами правительства России в режиме видеоконференции.

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Путин отметил, что Игры БРИКС оставили «очень хороший опыт» и что «желающих приехать достаточно много».

Кроме того, президент потребовал не затягивать с выплатой победителям, призерам и тренерам соответствующего вознаграждения за Игры БРИКС.

Пятые Игры БРИКС состоялись в Казани с 12 по 24 июня. В них приняли участие около 5 тыс. спортсменов более чем из 60 стран. За золотую медаль на турнире предусмотрена выплата в размере 358,4 тыс. руб., серебряные призеры получат по 179,2 тыс., бронзовые — по 107,5 тыс.

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Владимир Путин Михаил Дегтярев Игры БРИКС поручения президента
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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