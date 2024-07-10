 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

В РФС допустили, что в Замбии общаются с мошенниками о матче с Россией

Генсек РФС Митрофанов о матче с Замбией: возможно, они общаются с мошенниками
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что в переговоры о товарищеском матче сборных России и Замбии никто не вступал, тем более у африканской команды осенью запланированы другие игры
Максим Митрофанов
Максим Митрофанов (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Российский футбольный союз (РФС) не получил ответа из Замбии по поводу предложения начать переговоры по проведению товарищеского матча со сборной России, рассказал «РИА Новости» генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«Во-первых, Замбия полностью занята осенью. Не понял, когда они готовы играть. Во-вторых, мы им предлагали вступить с нами в переговоры, но ответа не получали. Я удивлен, с кем они говорят, возможно, они общаются с мошенниками», — сказал Митрофанов.

В РФС опровергли сообщения о договоренности по матчу Россия — Замбия
Спорт
Главный тренер сборной России Валерий Карпин

РБК направил запрос в посольство России в Замбии.

4 июля о договоренности по матчу между национальными сборными сообщил российский посол в Замбии Азим Ярахмедов. По его словам, игра планируется на сентябрь—октябрь. Тренер сборной России Виктор Онопко позднее сказал, что устная договоренность о проведении матча с Замбией существует.

Российская команда отстранена от турниров ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года и проводит только товарищеские матчи. Последнюю игру команда Валерия Карпина провела против Белоруссии (4:0, 7 июня).

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российский футбольный союз (РФС) сборная России по футболу Замбия Максим Митрофанов
Материалы по теме
Посол рассказал о договоренности провести матч сборных России и Замбии
Спорт
В РФС назвали преждевременными разговоры о матче со сборной Замбии
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июля
EUR ЦБ: 95,34 (-0,32) Инвестиции, 09 июл, 17:22 Курс доллара на 10 июля
USD ЦБ: 88 (-0,17) Инвестиции, 09 июл, 17:22
Reuters узнал формулировку коммюнике саммита НАТО о членстве Украины Политика, 16:45
В РФС допустили, что в Замбии общаются с мошенниками о матче с Россией Спорт, 16:39
Блинкен заявил, что союзники США уже сейчас направляют Украине F-16 Политика, 16:38
«Реал» назвал дату презентации Мбаппе в качестве игрока мадридского клуба Спорт, 16:37
Минус НДС: как будут проходить расчеты с «малыми» поставщиками Дискуссионный клуб, 16:34
Сеть Azimut Hotels вышла на рынок СНГ Бизнес, 16:31
Индекс Мосбиржи обвалился ниже 3000 пунктов впервые с 20 июня Инвестиции, 16:26
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Госдума разрешила вне суда обжаловать приостановку регистрации жилья Недвижимость, 16:25
Samsung показал новые складные смартфоны Z Fold 6 и Z Flip 6 Технологии и медиа, 16:22
Госдума одобрила поправки о компенсации за неиспользованные отгулы Общество, 16:19
Politico узнала о планах Румынии экстрадировать беглого принца с Мальты Политика, 16:19
Перевозка масла для жарки в цистернах для химии вызвала скандал в Китае Общество, 16:14
Посылка за 30 секунд: как технологии ускоряют «Почту России» Отрасли, 16:13
Глава РПЛ выразил надежду на возвращение Промеса в российский футбол Спорт, 16:12