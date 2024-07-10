Генсек РФС Митрофанов о матче с Замбией: возможно, они общаются с мошенниками

В РФС допустили, что в Замбии общаются с мошенниками о матче с Россией

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что в переговоры о товарищеском матче сборных России и Замбии никто не вступал, тем более у африканской команды осенью запланированы другие игры

Максим Митрофанов (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Российский футбольный союз (РФС) не получил ответа из Замбии по поводу предложения начать переговоры по проведению товарищеского матча со сборной России, рассказал «РИА Новости» генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«Во-первых, Замбия полностью занята осенью. Не понял, когда они готовы играть. Во-вторых, мы им предлагали вступить с нами в переговоры, но ответа не получали. Я удивлен, с кем они говорят, возможно, они общаются с мошенниками», — сказал Митрофанов.

РБК направил запрос в посольство России в Замбии.

4 июля о договоренности по матчу между национальными сборными сообщил российский посол в Замбии Азим Ярахмедов. По его словам, игра планируется на сентябрь—октябрь. Тренер сборной России Виктор Онопко позднее сказал, что устная договоренность о проведении матча с Замбией существует.

Российская команда отстранена от турниров ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года и проводит только товарищеские матчи. Последнюю игру команда Валерия Карпина провела против Белоруссии (4:0, 7 июня).