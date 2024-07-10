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В РФС опровергли сообщения о договоренности по матчу Россия — Замбия

В РФС подчеркнули, что переговоры о проведении матча между сборными России и Замбии не ведутся
Главный тренер сборной России Валерий Карпин
Главный тренер сборной России Валерий Карпин (Фото: Global Look Press)

РФС не договаривался о проведении матча между сборными России и Замбии по футболу. Об этом заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов, которого цитирует «Матч ТВ».

«У нас нет никакой договоренности с Замбией. Мы не ведем с ними переговоров о товарищеском матче», — подчеркнул Митрофанов.

Ранее о договоренности по такому матчу сообщил российский посол в Замбии Азим Ярахмедов. По его словам, игра планируется на сентябрь—октябрь. Тренер национальной команды Виктор Онопко подтвердил, что устная договоренность с Замбией существует.

Сборная Замбии занимает 90-е место в рейтинге ФИФА (между Экваториальной Гвинеей и Бенином), сборная России — 33-я.

Российская команда отстранена от турниров ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года и проводит только товарищеские матчи.

Последние игры команда Валерия Карпина провела против сербов (4:0, 21 марта) и белорусов (4:0, 7 июня).

Теги
Валерий Карпин сборная России по футболу Замбия
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