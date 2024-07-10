Награду лучшему игроку матча РПЛ обновят из-за нового спонсора

В рамках сотрудничества в том числе будет обновлен дизайн специального приза лиги — награды лучшему игроку матча

Фото: РПЛ

Пивоваренная компания «Балтика» стала официальным партнером Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщается в телеграм-канале РПЛ.

Президент РПЛ Александр Алаев и вице-президент по продажам «Балтики» Егор Гусельников объявили об этом на пресс-конференции в Москве.

Отмечается, что в рамках партнерства компания предложит новые варианты взаимодействия с болельщиками, а также обновленный дизайн специального приза РПЛ — награды лучшему игроку матча.

Срок соглашения РПЛ и «Балтики» не уточняется.

Новый сезон РПЛ стартует 20 июля.

Продавать пиво на спортивных объектах и мероприятиях запретили в России 1 января 2005 года. За год до этого была ограничена реклама пива на стадионах и телевидении.