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Награду лучшему игроку матча РПЛ обновят из-за нового спонсора

В рамках сотрудничества в том числе будет обновлен дизайн специального приза лиги — награды лучшему игроку матча
Фото: РПЛ
Фото: РПЛ

Пивоваренная компания «Балтика» стала официальным партнером Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщается в телеграм-канале РПЛ.

Президент РПЛ Александр Алаев и вице-президент по продажам «Балтики» Егор Гусельников объявили об этом на пресс-конференции в Москве.

Отмечается, что в рамках партнерства компания предложит новые варианты взаимодействия с болельщиками, а также обновленный дизайн специального приза РПЛ — награды лучшему игроку матча.

В новый состав правления РПЛ вошли представители пяти клубов
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Фото:Maksim Konstantinov / Global Look Press

Срок соглашения РПЛ и «Балтики» не уточняется.

Новый сезон РПЛ стартует 20 июля.

Продавать пиво на спортивных объектах и мероприятиях запретили в России 1 января 2005 года. За год до этого была ограничена реклама пива на стадионах и телевидении.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) Балтика спонсор
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