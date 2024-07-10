Стал известен состав правления Российской премьер-лиги

Правление избрано сроком на один год. В его состав в том числе вошли гендиректор ЦСКА Роман Бабаев, гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров и исполнительный директор «Зенита» Максим Погорелов

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) избрало состав правления организации. Об этом сообщается в телеграм-канале РПЛ.

В состав правления вошли:

президент РПЛ Александр Алаев;

исполнительный директор РПЛ Евгений Мележиков;

вице-президент и гендиректор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров;

гендиректор московского ЦСКА Роман Бабаев;

гендиректор московского «Динамо» Павел Пивоваров;

исполнительный директор петербургского «Зенита» Максим Погорелов;

спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин;

Правление избрано сроком на один год.

Правление — коллегиальный орган для регулирования оперативной деятельности РПЛ и подготовки предложений общему собранию лиги.