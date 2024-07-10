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Стал известен состав правления Российской премьер-лиги

Правление избрано сроком на один год. В его состав в том числе вошли гендиректор ЦСКА Роман Бабаев, гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров и исполнительный директор «Зенита» Максим Погорелов
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) избрало состав правления организации. Об этом сообщается в телеграм-канале РПЛ.

В состав правления вошли:

  • президент РПЛ Александр Алаев;
  • исполнительный директор РПЛ Евгений Мележиков;
  • вице-президент и гендиректор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров;
  • гендиректор московского ЦСКА Роман Бабаев;
  • гендиректор московского «Динамо» Павел Пивоваров;
  • исполнительный директор петербургского «Зенита» Максим Погорелов;
  • спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин;

Правление избрано сроком на один год.

Правление — коллегиальный орган для регулирования оперативной деятельности РПЛ и подготовки предложений общему собранию лиги.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ)
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