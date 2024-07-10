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Стал известен состав правления Российской премьер-лиги
Правление избрано сроком на один год. В его состав в том числе вошли гендиректор ЦСКА Роман Бабаев, гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров и исполнительный директор «Зенита» Максим Погорелов
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) избрало состав правления организации. Об этом сообщается в телеграм-канале РПЛ.
В состав правления вошли:
- президент РПЛ Александр Алаев;
- исполнительный директор РПЛ Евгений Мележиков;
- вице-президент и гендиректор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров;
- гендиректор московского ЦСКА Роман Бабаев;
- гендиректор московского «Динамо» Павел Пивоваров;
- исполнительный директор петербургского «Зенита» Максим Погорелов;
- спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин;
Правление избрано сроком на один год.
Правление — коллегиальный орган для регулирования оперативной деятельности РПЛ и подготовки предложений общему собранию лиги.