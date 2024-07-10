Макрон поблагодарил сборную Франции после поражения на Евро

Сборная Франции заставила «трепетать до последней секунды»

Эммануэль Макрон и Килиан Мбаппе (Фото: Alex Grimm / Getty Image)

Президент Франции Эмманюэль Макрон в соцсети X (бывший Twitter) поблагодарил сборную Франции за участие на чемпионате Европы по футболу.

Франция проиграла Испании со счетом 1:2 в полуфинале Евро и завершила выступление.

«Они вывели нас в 1/2 финала Евро и заставили трепетать до последней секунды, — написал Макрон. — Спасибо, «синие» (Les Bleus — прозвище сборной Франции. — «РБК Спорт»)».

«Поздравляем наших испанских друзей», — добавил он.

Во время прошедших в июле выборов в парламент Франции сразу несколько звезд сборной во главе с лидером Килианом Мбаппе оказали поддержку партии Макрона «Возрождение». В феврале Мбаппе оказался единственным действующим футболистом, приглашенным на ужин в рамках официального визита эмира Катара во Францию, писал RMC Sport.

Сборная Франции в четырех из пяти крупных турниров доходила до полуфинала, в трех — до финала.