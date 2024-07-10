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Евро-2024 ,  
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Макрон поблагодарил сборную Франции после поражения на Евро

Сюжет
Евро-2024
Сборная Франции заставила «трепетать до последней секунды»
Эммануэль Макрон и Килиан Мбаппе
Эммануэль Макрон и Килиан Мбаппе (Фото: Alex Grimm / Getty Image)

Президент Франции Эмманюэль Макрон в соцсети X (бывший Twitter) поблагодарил сборную Франции за участие на чемпионате Европы по футболу.

Франция проиграла Испании со счетом 1:2 в полуфинале Евро и завершила выступление.

«Они вывели нас в 1/2 финала Евро и заставили трепетать до последней секунды, — написал Макрон. — Спасибо, «синие» (Les Bleus — прозвище сборной Франции. — «РБК Спорт»)».

«Поздравляем наших испанских друзей», — добавил он.

Во время прошедших в июле выборов в парламент Франции сразу несколько звезд сборной во главе с лидером Килианом Мбаппе оказали поддержку партии Макрона «Возрождение». В феврале Мбаппе оказался единственным действующим футболистом, приглашенным на ужин в рамках официального визита эмира Катара во Францию, писал RMC Sport.

Сборная Франции в четырех из пяти крупных турниров доходила до полуфинала, в трех — до финала.

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Персоны
Руслан Алиев
Евро-2024 Футбол сборная Франции по футболу Эмманюэль Макрон Килиан Мбаппе сборная Испании по футболу
Макрон Эмманюэль фото

Макрон Эмманюэль

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Мбаппе Килиан фото

Мбаппе Килиан

футболист
20 декабря 1998 года
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