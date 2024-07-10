Ямаль в 16 лет стал лучшим футболистом полуфинала чемпионата Европы
Атакующий полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль признан лучшим игроком матча полуфинала чемпионата Европы 2024 года против Франции, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
«Мы вышли в финал, и остается самое главное — выиграть титул. У нас были сложные моменты, никто не ожидал его гола так скоро. Я подобрал мяч и пробил. Я очень счастлив», — сказал Ямаль, слова которого приводит AS
Матч Испании с Францией завершился со счетом 2:1. Ямаль провел на поле 89 минут и стал автором первого гола испанцев в матче. Он отличился в возрасте 16 лет и 362 дней, став самым молодым игроком, сыгравшим в полуфинале международного турнира
Благодаря этому мячу он побил рекорд легендарного бразильца Пеле (17 лет и 244 дней), став самым молодым игроком, забившим гол на чемпионате мира или Европы.
Чемпионат Европы завершится 14 июля. Финальный матч пройдет в Берлине.