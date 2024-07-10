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Евро-2024 ,  
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Ямаль в 16 лет стал лучшим футболистом полуфинала чемпионата Европы

Ямаль в 16 лет стал лучшим игроком полуфинала чемпионата Европы-2024
Сюжет
Евро-2024
Ямаль стал автором первого гола испанцев в матче против Франции. Он отличился в возрасте 16 лет и 362 дней, став самым молодым игроком, сыгравшим в полуфинале международного турнира
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль (Фото: Tom Weller / Global look press)

Атакующий полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль признан лучшим игроком матча полуфинала чемпионата Европы 2024 года против Франции, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Мы вышли в финал, и остается самое главное — выиграть титул. У нас были сложные моменты, никто не ожидал его гола так скоро. Я подобрал мяч и пробил. Я очень счастлив», — сказал Ямаль, слова которого приводит AS

Матч Испании с Францией завершился со счетом 2:1. Ямаль провел на поле 89 минут и стал автором первого гола испанцев в матче. Он отличился в возрасте 16 лет и 362 дней, став самым молодым игроком, сыгравшим в полуфинале международного турнира

Благодаря этому мячу он побил рекорд легендарного бразильца Пеле (17 лет и 244 дней), став самым молодым игроком, забившим гол на чемпионате мира или Европы.

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Спорт
Фото:Alex Livesey / Getty Images

Чемпионат Европы завершится 14 июля. Финальный матч пройдет в Берлине.

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