Ямаль в 16 лет стал лучшим игроком полуфинала чемпионата Европы-2024

Ямаль в 16 лет стал лучшим футболистом полуфинала чемпионата Европы

Ямаль стал автором первого гола испанцев в матче против Франции. Он отличился в возрасте 16 лет и 362 дней, став самым молодым игроком, сыгравшим в полуфинале международного турнира

Ламин Ямаль (Фото: Tom Weller / Global look press)

Атакующий полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль признан лучшим игроком матча полуфинала чемпионата Европы 2024 года против Франции, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Мы вышли в финал, и остается самое главное — выиграть титул. У нас были сложные моменты, никто не ожидал его гола так скоро. Я подобрал мяч и пробил. Я очень счастлив», — сказал Ямаль, слова которого приводит AS

Матч Испании с Францией завершился со счетом 2:1. Ямаль провел на поле 89 минут и стал автором первого гола испанцев в матче. Он отличился в возрасте 16 лет и 362 дней, став самым молодым игроком, сыгравшим в полуфинале международного турнира

Благодаря этому мячу он побил рекорд легендарного бразильца Пеле (17 лет и 244 дней), став самым молодым игроком, забившим гол на чемпионате мира или Европы.

Чемпионат Европы завершится 14 июля. Финальный матч пройдет в Берлине.