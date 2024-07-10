Как сборная Испании вышла в финал Евро-2024. Фоторепортаж

Испания вышла в финал Евро-2024 после победы над Францией

Сборная Испании в полуфинальном матче чемпионата Европы победила французов со счетом 2:1. Как испанская команда вышла в финал Евро — в фоторепортаже «РБК Спорт»

Фото: Alex Livesey / Getty Images

Фото: Dan Mullan / Getty Images

Первый полуфинальный матч Евро-2024 состоялся между сборными Испании и Франции на «Мюнхен Арене».

Фото: Reuters

Перед матчем суперкомпьютер Opta оценил шансы на победу в основное время Испании в полуфинале в 38,2%, Франции — 31,8%.

Фото: Alex Grimm / Getty Images

Антуан Гризманн остался в запасе сборной Франции и вышел на поле лишь к 62-й минуте.

Фото: Alex Grimm / Getty Images

Килиан Мбаппе, который сломал нос в первом туре группового этапа Евро, неожиданно вышел играть без маски.

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Франция вышла вперед уже на 9-й минуте. Отличился Рандаль Коло Муани с передачи Килиана Мбаппе.

Для французов это первый гол с игры на турнире, ранее у них были только пенальти Мбаппе и два автогола соперников.

Фото: Alex Grimm / Getty Images

Испанцы сравняли счет на 21-й минуте. 16-летний Ламин Ямаль крученым ударом с 20 метров попал в дальнюю «девятку» с отскоком от штанги.

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В возрасте 16 лет и 362 дней Ямаль стал самым молодым автором гола в истории Евро. Ранее рекорд принадлежал швейцарцу Йохану Фонлантену, который забил в возрасте 18 лет и 141 дня на Евро-2004. В истории чемпионатов мира также не было голов игроков моложе Ямаля, Пеле забивал на ЧМ-1958 в возрасте 17 лет и 239 дней.

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Кроме того, Ямаль — самый молодой игрок в полуфинале ЧМ или Евро в истории, а 38-летний Хесус Навас — самый возрастной игрок в полуфинале Евро в истории.

Фото: Stu Forster / Getty Images

Второй гол Испания забила уже через четыре минуты. Отличился Дани Ольмо, для которого это уже третий гол на турнире. Он догнал Жоржа Микаутадзе (Грузия), Джамала Мусиалу (Германия), Ивана Шранца (Словакия) и Коди Гакпо (Нидерланды) в списке лучших бомбардиров турнира.

Фото: Reuters

Ольмо стал первым испанцем, забивший в трех матчах подряд на Евро. Также Ольмо стал первым испанцем с пятью результативными действиями (3+2) на ЧЕ со времен Давида Сильвы на Евро-2012 (2+3).

Фото: Stu Forster / Getty Images

Во втором тайме фанат выбежал на поле, чтобы сделать селфи с Мбаппе.

Фото: Alex Livesey / Getty Images

В концовке матча Эмерик Лапорт лицом врезался в Оливье Жиру из-за чего получил рассечение. Медицинская бригада помогла испанскому защитнику, после чего тот продолжил игру.

Фото: Robbie Jay Barratt - AMA / Getty Images

В итоге испанская команда вышла в финал, победив со счетом 2:1. Испания на нынешнем Евро забила 13 голов, это повторение их рекорда на Евро 2020. Только Франция в 1984 году забила больше (14) на одном турнире.

Фото: Robbie Jay Barratt - AMA / Getty Images

16-летний Ямаль был признан лучшим игроком полуфинального матча.