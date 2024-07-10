Как сборная Испании вышла в финал Евро-2024. Фоторепортаж
Первый полуфинальный матч Евро-2024 состоялся между сборными Испании и Франции на «Мюнхен Арене».
Перед матчем суперкомпьютер Opta оценил шансы на победу в основное время Испании в полуфинале в 38,2%, Франции — 31,8%.
Антуан Гризманн остался в запасе сборной Франции и вышел на поле лишь к 62-й минуте.
Килиан Мбаппе, который сломал нос в первом туре группового этапа Евро, неожиданно вышел играть без маски.
Франция вышла вперед уже на 9-й минуте. Отличился Рандаль Коло Муани с передачи Килиана Мбаппе.
Для французов это первый гол с игры на турнире, ранее у них были только пенальти Мбаппе и два автогола соперников.
Испанцы сравняли счет на 21-й минуте. 16-летний Ламин Ямаль крученым ударом с 20 метров попал в дальнюю «девятку» с отскоком от штанги.
В возрасте 16 лет и 362 дней Ямаль стал самым молодым автором гола в истории Евро. Ранее рекорд принадлежал швейцарцу Йохану Фонлантену, который забил в возрасте 18 лет и 141 дня на Евро-2004. В истории чемпионатов мира также не было голов игроков моложе Ямаля, Пеле забивал на ЧМ-1958 в возрасте 17 лет и 239 дней.
Кроме того, Ямаль — самый молодой игрок в полуфинале ЧМ или Евро в истории, а 38-летний Хесус Навас — самый возрастной игрок в полуфинале Евро в истории.
Второй гол Испания забила уже через четыре минуты. Отличился Дани Ольмо, для которого это уже третий гол на турнире. Он догнал Жоржа Микаутадзе (Грузия), Джамала Мусиалу (Германия), Ивана Шранца (Словакия) и Коди Гакпо (Нидерланды) в списке лучших бомбардиров турнира.
Ольмо стал первым испанцем, забивший в трех матчах подряд на Евро. Также Ольмо стал первым испанцем с пятью результативными действиями (3+2) на ЧЕ со времен Давида Сильвы на Евро-2012 (2+3).
Во втором тайме фанат выбежал на поле, чтобы сделать селфи с Мбаппе.
В концовке матча Эмерик Лапорт лицом врезался в Оливье Жиру из-за чего получил рассечение. Медицинская бригада помогла испанскому защитнику, после чего тот продолжил игру.
В итоге испанская команда вышла в финал, победив со счетом 2:1. Испания на нынешнем Евро забила 13 голов, это повторение их рекорда на Евро 2020. Только Франция в 1984 году забила больше (14) на одном турнире.
16-летний Ямаль был признан лучшим игроком полуфинального матча.