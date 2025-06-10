Сборная Узбекистана разгромила Катар в матче отбора на ЧМ-2026

Встреча завершилась со счетом 3:0. Узбекистан ранее впервые в истории пробился в финальную часть чемпионата мира

Эльдор Шомуродов (Фото: Anvar Ilyasov / Getty Images)

Футболисты сборной Узбекистана дома обыграли команду Катара со счетом 3:0 в заключительном матче третьего квалификационного этапа к чемпионату мира 2026 года в азиатской зоне.

Голы забили Азизбек Тургунбаев (28-я минута), Эльдор Шомуродов (86) и Игорь Сергеев (90+2).

Сборная Узбекистана (21 очко) заняла второе место в турнирной таблице группы A. На первом месте Иран (23). Обе команды досрочно гарантировали себе участие в финальной части ЧМ-2026. Сборные ОАЭ (15) и Катара (13) продолжат борьбу за выход на турнир в четвертом отборочном раунде.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике.

Сборная Узбекистана впервые в своей истории пробилась в финальную часть чемпионата мира.