Вторая ракетка России с победы стартовала на турнире WTA в Лондоне
Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Лондоне.
В первом матче 21-летняя Шнайдер, посеянная на турнире под пятым номером, победила польку Магдалену Френх, 24-ю ракетку мира, со счетом 6:4, 6:1.
Следующей соперницей Шнайдер будет британка Кэти Бултер (34-й номер рейтинга WTA).
Шнайдер занимает 12-е место в мировом рейтинге (вторая из россиянок), на ее счету четыре титула WTA.
Турнир в Лондоне с призовым фондом $1,415 млн завершится 15 июня.
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