Вторая ракетка России Диана Шнайдер с победы стартовала на турнире WTA в Лондоне

Вторая ракетка России с победы стартовала на турнире WTA в Лондоне

Диана Шнайдер без проблем победила польку Магдалену Френх, 24-ю ракетку мира

Диана Шнайдер (Фото: Dan Istitene / Getty Images)

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Лондоне.

В первом матче 21-летняя Шнайдер, посеянная на турнире под пятым номером, победила польку Магдалену Френх, 24-ю ракетку мира, со счетом 6:4, 6:1.

Следующей соперницей Шнайдер будет британка Кэти Бултер (34-й номер рейтинга WTA).

Шнайдер занимает 12-е место в мировом рейтинге (вторая из россиянок), на ее счету четыре титула WTA.

Турнир в Лондоне с призовым фондом $1,415 млн завершится 15 июня.