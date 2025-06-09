Теннисистка Захарова выбила финалистку Олимпиады Векич с турнира в Лондоне

Россиянка победила финалистку Олимпиады на старте турнира WTA в Лондоне

Анастасия Захарова из второй сотни рейтинга уверенно обыграла 21-ю ракетку мира Векич и вышла на американку Киз. В другом матче турнира бывшая российская теннисистка Касаткина в трех сетах уступила британке Картал

Анастасия Захарова (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Российская теннисистка Анастасия Захарова вышла во второй круг турнира WTA-500 в Лондоне с призовым фондом более $1,4 млн.

На старте турнира россиянка, занимающая 111-е место в мировом рейтинге, победила хорватку Донну Векич (21-я) со счетом 6:3, 6:3.

Следующей соперницей Захаровой будет американка Мэдисон Киз (8-я).

Бывшая первая ракетка России Дарья Касаткина (16-я), выступающая за Австралию, в первом круге проиграла британке Сонай Картал (50-я) со счетом 1:6, 6:3, 3:6.

Из россиянок в Лондоне также сыграет Диана Шнайдер (12-я).

Турнир в Лондоне проходит на травяных кортах. Победительница соревнований получит 500 очков и $218 тыс. призовых.

Векич — серебряный призер Олимпиады в Париже в одиночном разряде.