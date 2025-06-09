Россиянка победила финалистку Олимпиады на старте турнира WTA в Лондоне
Российская теннисистка Анастасия Захарова вышла во второй круг турнира WTA-500 в Лондоне с призовым фондом более $1,4 млн.
На старте турнира россиянка, занимающая 111-е место в мировом рейтинге, победила хорватку Донну Векич (21-я) со счетом 6:3, 6:3.
Следующей соперницей Захаровой будет американка Мэдисон Киз (8-я).
Бывшая первая ракетка России Дарья Касаткина (16-я), выступающая за Австралию, в первом круге проиграла британке Сонай Картал (50-я) со счетом 1:6, 6:3, 3:6.
Из россиянок в Лондоне также сыграет Диана Шнайдер (12-я).
Турнир в Лондоне проходит на травяных кортах. Победительница соревнований получит 500 очков и $218 тыс. призовых.
Векич — серебряный призер Олимпиады в Париже в одиночном разряде.
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