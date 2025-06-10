Бывший помощник Карпина продолжит возглавлять «Ростов» в следующем сезоне
Тренерский штаб «Ростова» во главе с Джонатаном Альбой продолжит работу с командой в следующем сезоне. Об этом сообщается на сайте клуба.
«Что касается тренерского штаба, который руководил командой в конце минувшего сезона, он продолжит свою работу», — сказал председатель совета директоров «Ростова» Игорь Сорокин.
Новым гендиректором «Ростова» стал Игорь Гончаров. Это решение принял совет директоров в связи с истечением контракта Вадима Рыбакова.
Альба возглавил «Ростов» в конце февраля после ухода Валерия Карпина. 43-летний испанец работал в штабе Карпина в «Ростове» с начала 2018 года в должности главного аналитика. В 2021-м вместе с тренером перешел в национальную команду России, а в 2022-м вернулся в «Ростов».
«Ростов» завершил сезон на восьмом месте в чемпионате России.
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