Бывший помощник Карпина продолжит возглавлять «Ростов» в следующем сезоне

Испанец Джонатан Альба, который более пяти лет работал в штабе Валерия Карпина, возглавил «Ростов» в конце февраля

Джонатан Альба (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Тренерский штаб «Ростова» во главе с Джонатаном Альбой продолжит работу с командой в следующем сезоне. Об этом сообщается на сайте клуба.

«Что касается тренерского штаба, который руководил командой в конце минувшего сезона, он продолжит свою работу», — сказал председатель совета директоров «Ростова» Игорь Сорокин.

Новым гендиректором «Ростова» стал Игорь Гончаров. Это решение принял совет директоров в связи с истечением контракта Вадима Рыбакова.

Альба возглавил «Ростов» в конце февраля после ухода Валерия Карпина. 43-летний испанец работал в штабе Карпина в «Ростове» с начала 2018 года в должности главного аналитика. В 2021-м вместе с тренером перешел в национальную команду России, а в 2022-м вернулся в «Ростов».

«Ростов» завершил сезон на восьмом месте в чемпионате России.