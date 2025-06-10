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Спорт ,  
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Дворец фигурного катания в Казани не получит имя Загитовой

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что внутри дворца будет располагаться школа или академия Загитовой, а сам объект будет называться по-другому, ведь «девчонке 23 года», и «перебор — называть ее именем стадион»
Алина Загитова
Алина Загитова (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Возводимый в Казани дворец фигурного катания не получит имя олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Об этом «Матч ТВ» рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«Вообще СМИ неправильно трактуют историю с дворцом, ошибочно считая, что он будет называться в честь Алины. Будет объект, внутри которого будет располагаться школа либо академия Загитовой, но сам дворец фигурного катания будет называться по‑другому», — сказал Леонов.

По словам Леонова, «девчонке 23 года», и «перебор — называть ее именем стадион». «На данный момент мы говорим только о проекте внутри дворца, который будет заниматься «контентом», а именно воспитанием будущих чемпионов в фигурном катании», — добавил министр.

Нейминг дворца могут продать частной компании. «Есть идея по поводу нейминга — время сейчас непростое, может быть, передадим название частной компании. Есть определенные варианты», — отметил Леонов.

Накануне пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова сообщила, что проект с названием Центр фигурного катания Алины Загитовой в Казани получил одобрение межведомственной комиссии.

Загитова — олимпийская чемпионка в женском одиночном катании (2018), чемпионка Европы (2018) и мира (2019).

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Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Алина Загитова Казань
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