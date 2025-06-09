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Спорт ,  
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В Татарстане одобрили проект школы Алины Загитовой

Градостроительная комиссия одобрила проект школы Алины Загитовой в Казани
Центр фигурного катания собирались построить еще в 2024-м. В мае «Бизнес Online» писал, что стоимость проекта превысила ₽1 млрд. Спустя несколько дней власти сообщили, что стоимость строительства снижена. Школу откроют в 2026-м
Алина Загитова
Алина Загитова (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Проект Центра фигурного катания Алины Загитовой в Казани получил одобрение межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях, сообщила пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова.

Центр будет расположен в Казани, на улице Портовой, он «учитывает концепцию микрорайона», говорится в сообщении.

Школу Загитовой изначально собирались построить к концу 2024 года, в минспорте Татарстана проект называли «недешевым».

17 мая издание «Бизнес Online» сообщило, что проект Загитовой не прошел согласование у властей Татарстана: его стоимость превысила 1 млрд руб.

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова тогда заявила Vseprosport, что «сейчас такое время, что не до строительства объектов на миллиард рублей», и «есть много других направлений, на которые нужны средства».

Однако уже 20 мая министр спорта Татарстана Владимир Леонов сказал «РИА Новости», что проект все же согласовали после того, как «несколько оптимизировали фасад здания, это позволило снизить стоимость». По его словам, открытие центра ожидается в 2026 году.

Загитова — олимпийская чемпионка в женском одиночном катании (2018), чемпионка Европы (2018) и мира (2019).

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фигурное катание Алина Загитова Казань
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