В Татарстане одобрили проект школы Алины Загитовой
Проект Центра фигурного катания Алины Загитовой в Казани получил одобрение межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях, сообщила пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова.
Центр будет расположен в Казани, на улице Портовой, он «учитывает концепцию микрорайона», говорится в сообщении.
Школу Загитовой изначально собирались построить к концу 2024 года, в минспорте Татарстана проект называли «недешевым».
17 мая издание «Бизнес Online» сообщило, что проект Загитовой не прошел согласование у властей Татарстана: его стоимость превысила 1 млрд руб.
Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова тогда заявила Vseprosport, что «сейчас такое время, что не до строительства объектов на миллиард рублей», и «есть много других направлений, на которые нужны средства».
Однако уже 20 мая министр спорта Татарстана Владимир Леонов сказал «РИА Новости», что проект все же согласовали после того, как «несколько оптимизировали фасад здания, это позволило снизить стоимость». По его словам, открытие центра ожидается в 2026 году.
Загитова — олимпийская чемпионка в женском одиночном катании (2018), чемпионка Европы (2018) и мира (2019).
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
ЕС может утвердить новый пакет антироссийских санкций уже в этом месяце
Мединский сравнил украинские делегации на переговорах в 2022 и 2025 годах
Минцифры исключило регистрацию в национальном мессенджере по паспорту
Мэра Красноярска обвинили в получении взятки баней
Орбан: Россия понимает только язык силы
Лавров пересказал слова Байдена про «монолитность» России на встрече с Путиным в 2021 году
На россиянина завели дело за попытку провезти 282 Лабубу из Китая
Президент Эстонии заявил об «амбициях по захвату земель в генах России»
Россия и Украина провели первый этап нового обмена пленными. Видео
HBO раскрыл, кто сыграет Малфоев в новом «Гарри Потттере»
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов