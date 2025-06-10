 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Сборные. Товарищеские матчи Беларусь Россия 1 5 x 4 2 1,75 Футбол Чемпионат Мира 2026. Европа. Отборочные матчи Нидерланды Мальта 1 1,05 x 15 2 80 Футбол Чемпионат Мира 2026. Европа. Отборочные матчи Финляндия Польша 1 3,75 x 3,35 2 2,12 Футбол Чемпионат Мира 2026. Европа. Отборочные матчи Сербия Андорра 1 1,1 x 9 2 53 Футбол Сборные. Товарищеские матчи Словакия Израиль 1 2,35 x 3,4 2 3 Хоккей НХЛ. Плей-офф. Финал Флорида Эдмонтон 1 2,1 x 4,3 2 3 Футбол Китай. Суперлига Шэньчжэнь Пэн Сити Шанхай Шэньхуа 1 6,8 x 4,5 2 1,4 Единоборства MMA. UFC on ESPN 69. Атланта. Главный бой вечера. Полусредний вес. 5 раундов Камару Усман Хоакин Бакли 1 2,97 x 59 2 1,42 Единоборства MMA. UFC on ESPN 69. Атланта Роуз Намаюнас Миранда Мэверик 1 1,36 x 61 2 3,26 Единоборства MMA. UFC on ABC 8. Баку. Главный бой вечера. Полутяжелый вес. 5 раундов Джамаал Хилл Халил Раунтри 1 2,3 x 53 2 1,65 Единоборства MMA. UFC on ABC 8. Баку Рафаэль Физиев Игнасио Бахамондес 1 1,74 x 51 2 2,14 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,25 x 25 2 4,15 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,58 x 15,5 2 2,6
Спорт ,  
0 

Кубок Новгородской области по теннису весом 12 кг украли с соревнований

В региональной федерации тенниса сообщили, что трофей незаметно унесли прямо с корта
Фото: Clive Brunskill / Getty Images
Фото: Clive Brunskill / Getty Images

Кубок Новгородской области по теннису украли прямо с соревнований. Об этом «Интерфаксу» сообщили в региональной федерации тенниса.

Турнир проходил в Великом Новгороде. «Награду незаметно унесли прямо с корта», — рассказал собеседник агентства.

Трофей весит 12 кг, на него нанесены фамилии победителей турнира с 2009 года. «Вряд ли этот кубок, в котором нет ни золота, ни серебра, настолько же ценен злоумышленникам», — добавили в региональной федерации.

Также там сообщили, что написали заявление о краже в полицию.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

ЕС может утвердить новый пакет антироссийских санкций уже в этом месяце

К Льву Шлосбергу пришли с обыском

Трамп ответил на вопрос о возможности примирительного звонка с Маском

Грету Тунберг депортируют из-за Израиля после попытки попасть в Газу. Фото

Нефтяная пленка растянулась на 30 км по Енисею после крушения теплохода. Видео

Дуров рассказал, почему не пользуется смартфоном

Во Владивостоке загорелось рыболовное судно. Видео

Калифорния подала в суд на Трампа

В США россиянина-миллионера обвинили в отмывании $530 млн

Силовики задержали россиянина, который собирался устроить теракт в Краснодарском крае по указанию СБУ

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Новгородская область кража
Материалы по теме
Бывшего ученика академии Надаля отстранили от тенниса из-за кокаина
Спорт
Теннисистка Кузнецова поддержала сменившую гражданство Касаткину
Спорт
Медведев и Рублев сохранили позиции в рейтинге после «Ролан Гаррос»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 90,37 (-0,03) Инвестиции, 09 июн, 19:17 Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 79,15 (-0,02) Инвестиции, 09 июн, 19:17
Выбросившую младенца из окна несовершеннолетнюю отпустили из зала суда Общество, 14:28
В Крыму объявили ракетную опасность Политика, 14:23
FT узнала, на что будет нацелен новый пакет санкций ЕС против России Политика, 14:19
В работе ChatGPT произошел глобальный сбой Технологии и медиа, 14:15
Производитель Jack Daniel’s связал спад продаж с «Оземпиком» и молодежью Вино, 14:12
Кубок Новгородской области по теннису весом 12 кг украли с соревнований Спорт, 14:11
Как вырастить из хобби бизнес-империю РБК и VOYAH, 14:00
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Суд арестовал мэра Красноярска по делу о взятке в ₽180 млн Политика, 13:59
От диктора до IT-инженера: как метро создает и привлекает кадры сегодня Тренды, 13:57
Один человек погиб при ударе ВСУ по минимаркету на заправке в Белгороде Политика, 13:55
Бизнес назвал правительству недостатки законопроекта о «российской полке» Бизнес, 13:49
Кремль назвал лауреатов Государственных премий за 2024 год Общество, 13:47
Появились кадры из школы в австрийском Граце, где произошла стрельба Общество, 13:38
Абрамович заявил, что больше никогда не купит футбольный клуб Спорт, 13:34