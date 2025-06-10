Кубок Новгородской области по теннису весом 12 кг украли с соревнований

В региональной федерации тенниса сообщили, что трофей незаметно унесли прямо с корта

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Кубок Новгородской области по теннису украли прямо с соревнований. Об этом «Интерфаксу» сообщили в региональной федерации тенниса.

Турнир проходил в Великом Новгороде. «Награду незаметно унесли прямо с корта», — рассказал собеседник агентства.

Трофей весит 12 кг, на него нанесены фамилии победителей турнира с 2009 года. «Вряд ли этот кубок, в котором нет ни золота, ни серебра, настолько же ценен злоумышленникам», — добавили в региональной федерации.

Также там сообщили, что написали заявление о краже в полицию.