Раньери отказался возглавить сборную Италии
Клаудио Раньери сообщил агентству ANSA, что отказался занять пост главного тренера сборной Италии по футболу.
«Я благодарю президента Федерации футбола Италии за предоставленную возможность, это большая честь. Однако я поразмыслил и решил остаться полностью преданным своей новой роли в «Роме», — сказал 73-летний Раньери, который стал советником владельцев итальянского клуба после завершения сезона.
Раньери в ноябре 2024 года, всего через несколько месяцев после объявления о завершении тренерской карьеры, в третий раз возглавил «Рому». В итоге команда завершила сезон на пятом месте.
На протяжении карьеры специалист работал в «Челси», «Атлетико», «Интере», «Монако» и других клубах. В 2016 году выиграл чемпионат Англии с «Лестером».
Лучано Спаллетти, бывший тренер «Зенита», 8 июня объявил об уходе из сборной Италии, которую возглавлял с лета 2023 года. Вместе с командой он проиграл в 1/8 финала Евро и неудачно стартовал в отборе ЧМ-2026, уступив Норвегии со счетом 0:3.
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