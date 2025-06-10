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Спорт ,  
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Раньери отказался возглавить сборную Италии

Бывший наставник «Ромы» не хочет возобновлять тренерскую карьеру
Клаудио Раньери
Клаудио Раньери (Фото: Valerio Pennicino / Getty Images)

Клаудио Раньери сообщил агентству ANSA, что отказался занять пост главного тренера сборной Италии по футболу.

«Я благодарю президента Федерации футбола Италии за предоставленную возможность, это большая честь. Однако я поразмыслил и решил остаться полностью преданным своей новой роли в «Роме», — сказал 73-летний Раньери, который стал советником владельцев итальянского клуба после завершения сезона.

Раньери в ноябре 2024 года, всего через несколько месяцев после объявления о завершении тренерской карьеры, в третий раз возглавил «Рому». В итоге команда завершила сезон на пятом месте.

На протяжении карьеры специалист работал в «Челси», «Атлетико», «Интере», «Монако» и других клубах. В 2016 году выиграл чемпионат Англии с «Лестером».

Лучано Спаллетти, бывший тренер «Зенита», 8 июня объявил об уходе из сборной Италии, которую возглавлял с лета 2023 года. Вместе с командой он проиграл в 1/8 финала Евро и неудачно стартовал в отборе ЧМ-2026, уступив Норвегии со счетом 0:3.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол сборная Италии по футболу Лучано Спаллетти
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