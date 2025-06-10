Двалишвили поднялся на второе место в рейтинге лучших бойцов UFC
Грузинский боец Мераб Двалишвили, чемпион UFC в легчайшем весе, поднялся на второе место в рейтинге лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовых категорий (P4P). Обновленный рейтинг опубликован на сайте UFC.
Двалишвили 8 июня победил американца Шона О'Мэлли удушающим приемом в третьем раунде и защитил свой чемпионский титул.
Он поднялся на две позиции в рейтинге P4P. На третью строчку опустился чемпион в тяжелом весе Джон Джонс, на четвертую — Илия Топурия.
Лидером рейтинга P4P остается россиянин Ислам Махачев, который в мае освободил титул в легком весе ради перехода в полусредний дивизион. Топурия и бразилец Чарльз Оливейра 28 июня сразятся за освободившийся титул.
В рейтинге лучших бойцов UFC в легчайшем весе с третьего на второе место поднялся россиянин Умар Нурмагомедов, обойдя соотечественника Петра Яна.
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