Двалишвили поднялся на второе место в рейтинге лучших бойцов UFC

Впереди грузинского чемпиона UFC в легчайшем весе в рейтинге P4P только россиянин Ислам Махачев

Мераб Двалишвили (Фото: Elsa / Getty Images)

Грузинский боец Мераб Двалишвили, чемпион UFC в легчайшем весе, поднялся на второе место в рейтинге лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовых категорий (P4P). Обновленный рейтинг опубликован на сайте UFC.

Двалишвили 8 июня победил американца Шона О'Мэлли удушающим приемом в третьем раунде и защитил свой чемпионский титул.

Он поднялся на две позиции в рейтинге P4P. На третью строчку опустился чемпион в тяжелом весе Джон Джонс, на четвертую — Илия Топурия.

Лидером рейтинга P4P остается россиянин Ислам Махачев, который в мае освободил титул в легком весе ради перехода в полусредний дивизион. Топурия и бразилец Чарльз Оливейра 28 июня сразятся за освободившийся титул.

В рейтинге лучших бойцов UFC в легчайшем весе с третьего на второе место поднялся россиянин Умар Нурмагомедов, обойдя соотечественника Петра Яна.