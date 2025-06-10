Модрич установил рекорд в матче отбора к чемпионату мира
Капитан сборной Хорватии Лука Модрич стал самым возрастным автором гола в матчах европейского отборочного турнира к чемпионату мира.
Сборная Хорватии 9 июня разгромила команду Чехии в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2026 года (5:1).
Модрич забил гол на 62-й минуте с пенальти. Капитан реализовал удар в возрасте 39 лет и 9 месяцев, став самым возрастным автором гола в матчах отбора к ЧМ среди европейских сборных. Предыдущий рекорд 7 июня установил боснийский нападающий Эдин Джеко, который в 39 лет, 2 месяца и 12 дней забил в ворота команды Сан-Марино (1:0).
Модрич является шестикратным победителем Лиги чемпионов в составе «Реал Мадрида» и обладателем «Золотого мяча». Со сборной Хорватии полузащитник дошел до финала чемпионата мира 2018 года и взял бронзу в 2022-м, а в 2023-м завоевал серебро Лиги наций.
В прошедшем сезоне чемпионата Испании Модрич провел за «Реал» 35 матчей и забил два гола. Летом 2025 года хорват покинул мадридский клуб и пока находится в статусе свободного агента.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 сборных, финал состоится на «Метлайф-стэдиум» (штат Нью-Джерси).
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