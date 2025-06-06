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Спорт ,  
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Гашек раскритиковал посещение Овечкиным Совета Федерации

Двукратный обладатель Кубка Стэнли заявил, что Овечкина используют для поддержки действий России, а НХЛ этому способствует, ведь ему позволяют играть в США и Канаде
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек раскритиковал в соцсети Х посещение капитаном клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным Совета Федерации.

Овечкин 4 июня приехал в Совет Федерации, где пообщался со спикером верхней палаты парламента Валентиной Матвиенко. Также хоккеист подарил Матвиенко игровой свитер «Вашингтона» со своей фамилией.

«В России от него ждут больше подобных действий, и, конечно же, они будут должным образом использовать его для поддержки действий своей страны. Мы ничего не можем с этим поделать. Но давайте скажем, кто мог бы это изменить. Это США и Канада, которые позволили ему публично выступать на своей территории с начала военных действий», — написал Гашек.

Чех в очередной раз заявил, что НХЛ таким образом занимается рекламой действий России и тоже несет ответственность за разрушения и людские потери.

Гашек раскритиковал посещение Овечкиным Совета Федерации
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Ранее Гашек неоднократно критиковал НХЛ за то, что она не стала отстранять российских игроков, и также говорил, что лига должна Украине миллиардную компенсацию.

60-летний Гашек — один из лучших вратарей в истории хоккея и входит в Зал хоккейной славы, а клуб НХЛ «Баффало Сейбрз» вывел из обращения его игровой номер. В конце карьеры выступал за московский «Спартак» (2010–2011).

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Хоккей Доминик Гашек Александр Овечкин
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Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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