Принц Луи посоветовал сборной Англии есть вдвое больше для победы на Евро
Принц Уильям на встрече со сборной Англии сообщил, что его младший сын Луи передал игрокам совет есть в два раза больше обычного для победы на Евро-2024. Об этом пишет Daily Mail.
Принц Уильям, который является президентом Футбольной ассоциации Англии (FA), встретился с командой перед ее отправлением в Германию, где 14 июня стартует чемпионат Европы.
По словам принца, по дороге в школу он спросил у своих детей, что бы они хотели сказать футболистам, и «лучший совет» был есть в два раза больше.
«Я представил, как вы все бегаете по полю с огромными-преогромными животами <...>, поэтому, я думаю, возможно, стоит отнестись к совету моего младшего сына с долей скептицизма», — сказал принц Уильям.
Капитан сборной Гарри Кейн в шутку ответил, что диетологу сборной такой совет шестилетнего принца не понравится.
Сборная Англии сыграет на групповом этапе с Сербией (16 июня), Данией (20 июня) и Словенией (25 июня).