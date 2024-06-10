Шестилетний принц посоветовал сборной Англии больше есть для победы на Евро

Принц Луи посоветовал сборной Англии есть вдвое больше для победы на Евро

Глава FA принц Уильям проводил сборную Англию на Евро и сообщил, что его младший сын пожелал им больше есть, но к этому совету игрокам лучше отнестись скептически

Принц Луи с принцессой Уэльской (на переднем плане) (Фото: Stephen Pond / Getty Images)

Принц Уильям на встрече со сборной Англии сообщил, что его младший сын Луи передал игрокам совет есть в два раза больше обычного для победы на Евро-2024. Об этом пишет Daily Mail.

Принц Уильям, который является президентом Футбольной ассоциации Англии (FA), встретился с командой перед ее отправлением в Германию, где 14 июня стартует чемпионат Европы.

По словам принца, по дороге в школу он спросил у своих детей, что бы они хотели сказать футболистам, и «лучший совет» был есть в два раза больше.

«Я представил, как вы все бегаете по полю с огромными-преогромными животами <...>, поэтому, я думаю, возможно, стоит отнестись к совету моего младшего сына с долей скептицизма», — сказал принц Уильям.

Капитан сборной Гарри Кейн в шутку ответил, что диетологу сборной такой совет шестилетнего принца не понравится.

Сборная Англии сыграет на групповом этапе с Сербией (16 июня), Данией (20 июня) и Словенией (25 июня).