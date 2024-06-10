 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Евро-2024 ,  
0 

Принц Луи посоветовал сборной Англии есть вдвое больше для победы на Евро

Шестилетний принц посоветовал сборной Англии больше есть для победы на Евро
Сюжет
Евро-2024
Глава FA принц Уильям проводил сборную Англию на Евро и сообщил, что его младший сын пожелал им больше есть, но к этому совету игрокам лучше отнестись скептически
Принц Луи с принцессой Уэльской (на переднем плане)
Принц Луи с принцессой Уэльской (на переднем плане) (Фото: Stephen Pond / Getty Images)

Принц Уильям на встрече со сборной Англии сообщил, что его младший сын Луи передал игрокам совет есть в два раза больше обычного для победы на Евро-2024. Об этом пишет Daily Mail.

Принц Уильям, который является президентом Футбольной ассоциации Англии (FA), встретился с командой перед ее отправлением в Германию, где 14 июня стартует чемпионат Европы.

По словам принца, по дороге в школу он спросил у своих детей, что бы они хотели сказать футболистам, и «лучший совет» был есть в два раза больше.

«Я представил, как вы все бегаете по полю с огромными-преогромными животами <...>, поэтому, я думаю, возможно, стоит отнестись к совету моего младшего сына с долей скептицизма», — сказал принц Уильям.

Чешский футболист пропустит Евро из-за падения с велосипеда
Спорт
Михал Садилек

Капитан сборной Гарри Кейн в шутку ответил, что диетологу сборной такой совет шестилетнего принца не понравится.

Сборная Англии сыграет на групповом этапе с Сербией (16 июня), Данией (20 июня) и Словенией (25 июня).

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Евро-2024 сборная Англии по футболу Гарри Кейн принц Уильям

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Игроки «Реала» и «Челси» вошли в состав сборной Украины на Евро-2024
Спорт
Мбаппе и Гризманн вошли в состав сборной Франции на Евро-2024
Спорт
Cуперкомпьютер назвал фаворитов Евро-2024
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 95,64 (-1,05) Инвестиции, 16:33 Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 88,99 (+0,23) Инвестиции, 16:33
«Спартак» и «Динамо» снова попали в одну группу в Кубке России Спорт, 22:14
Бывшему заводу владельца «Хортицы» в Крыму приостановили лицензию Бизнес, 22:10
Гладков сообщил о трех пострадавших при атаке беспилотников Политика, 22:06
«БКС Мир инвестиций» назвали пять интересных после коррекции акций Инвестиции, 22:06
Суд оставил на свободе трех фигурантов дела омского вице-губернатора Общество, 21:56
Вернувшийся в РПЛ клуб ответил на сообщения об отставке главного тренера Спорт, 21:49
В Белгороде ракетная опасность продлилась семь минут Политика, 21:45
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Шойгу обсудил с главой МИД Турции сотрудничество в области безопасности Политика, 21:38
Принц Луи посоветовал сборной Англии есть вдвое больше для победы на Евро Спорт, 21:30
МИД объявил о зеркальном отзыве аккредитации у австрийской журналистки Политика, 21:29
Учебник для селлеров: как начать работу на маркетплейсе РБК И МТС Банк, 21:11
ТАСС сообщил об аресте еще одного фигуранта по делу генерала Попова Политика, 21:11
Гладков рассказал о состоянии подорвавшегося на мине телеоператора Политика, 20:54
За что сыну президента США Хантеру Байдену грозит 25 лет тюрьмы Политика, 20:34