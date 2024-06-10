Трем фанатам дали тюремные сроки за расистские выкрики про звезду «Реала»

Скандальный матч, в ходе которого Винисиуса Жуниора обозвали обезьяной, прошел 21 мая в Валенсии. После игры задержали троих и запретили им ходить на футбол два года. Но те, вероятно, не попадут в тюрьму из-за письма с извинениями

Винисиус Жуниор (Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images)

Троих фанатов «Валенсии» приговорили к восьми месяцам тюрьмы и двухлетнему запрету на посещение стадионов за расистские оскорбления в адрес темнокожего бразильского нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора в скандальном матче в мае 2023 года, пишет Marca.

Прокурор Валенсии по преступлениям на почве ненависти Сусана Гисберт сообщила, что в суде договорились об отсрочке тюремного заключения для обвиняемых, которую должен утвердить судья, поскольку фанаты совершили преступление впервые, раскаялись и написали письмо с извинениями.

Это первый подобный приговор, вынесенный в Испании по жалобе местной лиги, футбольной федерации, мадридского клуба и самого бразильца.

В матче с «Валенсией» «Реал» проиграл со счетом 0:1, Винисиус поучаствовал в потасовке и заработал удаление. Из-за расистских скандирований в его адрес игру приостанавливали на десять минут. После матча бразилец заявил, что Испания «превращается в страну расистов».

Винисиус опознал одного из оскорблявших его болельщиков, всего были задержаны три человека.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас назвал приговор «четким сигналом тем, кто идет на стадион, чтобы оскорбить футболистов».

Винисиус в том сезоне неоднократно становился объектом оскорбительных кричалок, а фанаты «Атлетико» в январе 2023-го вешали куклу в его игровой футболке над мостом рядом с базой «Реала». По тому делу задержали четырех человек.

В июне 2023 года глава ФИФА Джанни Инфантино встретился с Винисиусом и предложил ему возглавить специальный комитет по борьбе с расизмом.