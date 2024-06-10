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Спорт ,  
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Трем фанатам дали тюремные сроки за расистские выкрики про звезду «Реала»

Трем фанатам «Валенсии» дали тюремные сроки за расистские выкрики про Винисиуса
Скандальный матч, в ходе которого Винисиуса Жуниора обозвали обезьяной, прошел 21 мая в Валенсии. После игры задержали троих и запретили им ходить на футбол два года. Но те, вероятно, не попадут в тюрьму из-за письма с извинениями
Винисиус Жуниор
Винисиус Жуниор (Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images)

Троих фанатов «Валенсии» приговорили к восьми месяцам тюрьмы и двухлетнему запрету на посещение стадионов за расистские оскорбления в адрес темнокожего бразильского нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора в скандальном матче в мае 2023 года, пишет Marca.

Прокурор Валенсии по преступлениям на почве ненависти Сусана Гисберт сообщила, что в суде договорились об отсрочке тюремного заключения для обвиняемых, которую должен утвердить судья, поскольку фанаты совершили преступление впервые, раскаялись и написали письмо с извинениями.

Это первый подобный приговор, вынесенный в Испании по жалобе местной лиги, футбольной федерации, мадридского клуба и самого бразильца.

В матче с «Валенсией» «Реал» проиграл со счетом 0:1, Винисиус поучаствовал в потасовке и заработал удаление. Из-за расистских скандирований в его адрес игру приостанавливали на десять минут. После матча бразилец заявил, что Испания «превращается в страну расистов».

Винисиус опознал одного из оскорблявших его болельщиков, всего были задержаны три человека.

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Джанни Инфантино

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас назвал приговор «четким сигналом тем, кто идет на стадион, чтобы оскорбить футболистов».

Винисиус в том сезоне неоднократно становился объектом оскорбительных кричалок, а фанаты «Атлетико» в январе 2023-го вешали куклу в его игровой футболке над мостом рядом с базой «Реала». По тому делу задержали четырех человек.

В июне 2023 года глава ФИФА Джанни Инфантино встретился с Винисиусом и предложил ему возглавить специальный комитет по борьбе с расизмом.

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Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Испания Реал Мадрид

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

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