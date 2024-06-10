Тарасова отреагировала на смерть американского тренера Кэрролла
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила «Спорт-Экспрессу», что Фрэнк Кэрролл, о смерти которого стало известно в понедельник, запомнился ей чудесным специалистом и прекрасным человеком.
Кэрролл, тренер Мишель Кван и Эвана Лайсачека, умер в возрасте 85 лет.
«Мы долгие годы работали вместе. Он с девочками, я — с мальчиками и парами, — сказала Тарасова. — Кэрролл — выдающийся тренер. Был тихим, спокойным и прекрасным человеком»
Тарасова назвала смерть Кэрролла огромной потерей и большим горем для Федерации фигурного катания США.
Тарасова работала в США в 1996–2005 годах.
Кэрролл перестал тренировать в 2018 году, он включен в Зал славы мирового фигурного катания.