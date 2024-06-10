Вице-чемпиона России по лыжному двоеборью дисквалифицировали за ноотроп
Призер чемпионата России в лыжном двоеборье Александр Овсянников дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте РУСАДА.
В пробе 27-летнего спортсмена нашли стимулятор с ноотропным действием фонтурацетам, который запрещен в соревновательный период.
Овсянникова отстранили до 30 марта 2027 года.
Спортсмен становился серебряным и бронзовым призером чемпионата России, призером этапов Кубка России, участвовал в Универсиаде 2017 года (16-е место).
В прошлом году российский бегун Кирилл Недосеков заявил, что получил четырехлетнюю дисквалификацию из-за того, что в аптеке ему вместо разрешенного препарата продали запрещенный в соревновательный период стимулятор с похожим названием, который содержал фонтурацетам.