Вице-чемпиона России по лыжному двоеборью Овсянникова отстранили за ноотроп

Вице-чемпиона России по лыжному двоеборью дисквалифицировали за ноотроп

В пробе Александра Овсянникова нашли запрещенный в соревновательный период фонтурацетам, он дисквалифицирован на четыре года

Фото: Matthew Lewis / Getty Images

Призер чемпионата России в лыжном двоеборье Александр Овсянников дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте РУСАДА.

В пробе 27-летнего спортсмена нашли стимулятор с ноотропным действием фонтурацетам, который запрещен в соревновательный период.

Овсянникова отстранили до 30 марта 2027 года.

Спортсмен становился серебряным и бронзовым призером чемпионата России, призером этапов Кубка России, участвовал в Универсиаде 2017 года (16-е место).

В прошлом году российский бегун Кирилл Недосеков заявил, что получил четырехлетнюю дисквалификацию из-за того, что в аптеке ему вместо разрешенного препарата продали запрещенный в соревновательный период стимулятор с похожим названием, который содержал фонтурацетам.