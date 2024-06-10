«Реал» отказался от участия в клубном чемпионате мира

«Реал» отклонил предложение по участию в клубном чемпионате мира из-за небольших призовых

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти (Фото: Reuters)

«Реал» отказался от выступления на клубном чемпионате мира из-за низких призовых. Об этом сообщил главный тренер клуба Карло Анчелотти, которого цитирует Marca.

«ФИФА забывает, что игроки и клубы не будут участвовать в этом турнире. Один матч «Реала» стоит $20 млн, а ФИФА хочет дать нам эту сумму за весь турнир. Другие клубы тоже отклонят приглашение, как и мы», — заявил Анчелотти.

Клубный чемпионат мира запланирован на 15 июня — 13 июля 2025 года. Призовой фонд на данный момент не утвержден. Турнир впервые пройдет по новому формату. Состав участников расширен с семи до 32 команд, из которых 12 от УЕФА. Одна из двух квот Испании принадлежит мадридскому «Реалу», который выиграл Лигу чемпионов в 2022 году. При этом «Барселона» не получила приглашения из-за слабых результатов.

В декабре 2023 года ФИФА назвала 19 участников клубного чемпионата мира, в том числе восемь от Европы — помимо «Реала», это «Челси», «Манчестер Сити», «Бавария», ПСЖ, «Интер», «Порту» и «Бенфика».

Идею расширения турнира поддерживали не все. Daily Mail в декабре 2022 года писала, что во время переговоров в Катаре Ассоциация европейских клубов (ECA) поначалу отвергала предложение о проведении этого турнира, а Английская премьер-лига еще за год до этого выступала против радикальных изменений в календаре международных матчей ФИФА после 2024 года.

В марте 2023 года ECA подписала меморандум о взаимопонимании с ФИФА, в котором одобрила расширение клубного чемпионата мира, при этом ФИФА увеличила размер компенсации клубам за участие игроков в чемпионатах мира 2026 и 2030 годов с $209 млн до $355 млн.