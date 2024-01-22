Инфантино призвал присуждать поражение клубам за расизм фанатов
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино призвал присуждать технические поражения клубам, болельщики которых проявили расизм. Об этом сообщается на странице организации в соцсети Х (бывший Twitter).
В субботу, 20 января, по ходу матча чемпионата Италии болельщики «Удинезе» оскорбляли французского вратаря «Милана» Майка Меньяна. Игра на некоторое была приостановлена, а «Милан» в итоге победил со счетом 3:2.
Также в матче Чемпионшипа (второй по силе дивизион чемпионата Англии) фанаты «Шеффилд Уэнсдей» показывали расистские жесты в адрес полузащитника «Ковентри» Кейси Палмера (1:2).
«Мы должны реализовать идею присуждения автоматического технического поражения для команды, болельщики которой проявили расизм и поведение которых привело к срыву или остановке матча, а также запретить посещение стадионов по всему миру и ввести уголовное наказание для расистов», — заявил Инфантино.
Глава ФИФА отметил, что выражает поддержку футболистам, которые пострадали из-за оскорблений на расовой почве.
«События, произошедшие в субботу в Удине и «Шеффилде», совершенно отвратительны и совершенно неприемлемы. Здесь нет места расизму и любой форме дискриминации — как в футболе, так и в обществе. Я выражаю поддержку игрокам, пострадавшим в субботних матчах», — добавил он.
По словам Инфантино, необходимо, чтобы меры принимались начиная со школы, чтобы «будущие поколения поняли, что расизм не является частью футбола или общества».
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