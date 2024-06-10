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Спорт ,  
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Французская биатлонистка избежала тюрьмы за покупки с чужих кредиток

Французская биатлонистка Симон избежала тюрьмы за покупки с чужих кредиток
Жюлья Симон в 2022 году взяла кредитку соседки по номеру и оплатила несколько покупок в интернете. Она отрицала свою вину, но правоохранители смогли отследить платежи. Спортсменка отделалась штрафом и выплатой компенсации
Жюлья Симон
Жюлья Симон (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Шестикратная чемпионка мира и победительница общего зачета Кубка мира французская биатлонистка Жюлья Симон была признана виновной в мошенничестве с чужими банковскими картами, ее приговорили к штрафу и выплате компенсации. Об этом пишет La Stampa.

Против Симон было подано две жалобы в полицию, одна из них — от другой биатлонистки сборной Жюстин Брезаз-Буше, вторая — от члена штаба сборной.

Биатлонистки жили в одном номере на сборах в Норвегии в 2022 году, Симон взяла банковскую карту Брезаз-Буше и оплатила ею несколько покупок в интернет-магазине, потратив более €1 тыс. В общей сложности ущерб от действий Симон оценили более чем в €2 тыс.

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Как пишет RMC Sport, за это Симон грозило до пяти лет тюрьмы и штраф до €375 тыс. Француженка заявляла о своей невиновности и подала жалобу на соцсеть X за кражу личных данных, но правоохранители смогли отследить платежи и покупки.

Симон выиграла серебро в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине, в 2023 году победила в общем зачете Кубка мира, а на последнем чемпионате мира в Чехии взяла четыре золота.

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Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Биатлон Франция

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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