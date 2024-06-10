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Спорт ,  
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Усэйн Болт порвал ахиллово сухожилие в футбольном матче

Усэйн Болт порвал ахиллово сухожилие в благотворительном футбольном матче
Болт был капитаном сборной мира в матче против сборной Англии и играл в футболке с номером 9.58. Он получил травму, пытаясь остановить Джермейна Дефо, и покинул поле на носилках
Усэйн Болт
Усэйн Болт (Фото: Reuters / Andrew Couldridge)

Ямайский спринтер Усэйн Болт сообщил в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность), что получил разрыв ахиллова сухожилия правой ноги в благотворительном матче в Лондоне.

Бывший бегун опубликовал фотографию с костылями и заявил, что он воин.

Другой олимпийский чемпион — американский спринтер Джастин Гэтлин в комментарии написал: «Помни, мы завершили карьеру».

Болт был капитаном сборной мира в благотворительной встрече по сбору средств для ЮНИСЕФ против сборной Англии (3:6).

Болт получил травму, пытаясь помешать атаке Джермейна Дефо, но подвернул ногу и упал на газон. Его унесли с поля на носилках.

Ямаец выступал в футболке с номером «9.58», который символизировал его непревзойденный рекорд на стометровке, установленный в 2009 году.

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После завершения карьеры в 2017 году Болт решил стать футболистом, тренировался с норвежским «Стремсгодсетом» и дортмундской «Боруссией», а осенью 2018-го подписал просмотровый контракт с австралийским «Сентрал Кост Мэринерс». Болт сыграл два товарищеских матча, в которых забил два гола, но в итоге стороны не смогли договориться о полноценном контракте.

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Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол легкая атлетика Усэйн Болт

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