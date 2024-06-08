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Евро-2024 ,  
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Лидер сборной Польши получил травму в матче с Украиной и пропустит Евро

Лидер сборной Польши Милик получил травму в матче с Украиной и пропустит Евро
Сюжет
Евро-2024
Форвард «Ювентуса» Аркадиуш Милик не сможет сыграть на чемпионате Европы из-за травмы колена
Аркадиуш Милик
Аркадиуш Милик (Фото: Valerio Pennicino / Getty Images)

Нападающий сборной Польши Аркадиуш Милик пропустит предстоящий чемпионат Европы из-за травмы колена. Об этом сообщается на сайте Польского футбольного союза (PZPN).

30-летний форвард «Ювентуса» получил это повреждение 7 июня в товарищеском матче против сборной Украины (3:1). Милика заменили на пятой минуте.

Отмечается, что футболисту потребуется артроскопическая операция и он не сможет восстановиться к Евро-2024.

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Фото:Michael Bihlmayer / IMAGO / Global Look Press

На счету Милика 72 матча и 17 голов в составе сборной Польши.

PZPN сообщил, что Себастьян Валюкевич и Тарас Романчук также получили повреждения в матче с Украиной, но они должны сыграть на чемпионате Европы.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Берлине, Кельне, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте и Дортмунде.

Поляки сыграют в группе D вместе с командами Нидерландов, Австрии и Франции.

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Футбол Польша Евро-2024 Ювентус
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