Лидер сборной Польши получил травму в матче с Украиной и пропустит Евро
Нападающий сборной Польши Аркадиуш Милик пропустит предстоящий чемпионат Европы из-за травмы колена. Об этом сообщается на сайте Польского футбольного союза (PZPN).
30-летний форвард «Ювентуса» получил это повреждение 7 июня в товарищеском матче против сборной Украины (3:1). Милика заменили на пятой минуте.
Отмечается, что футболисту потребуется артроскопическая операция и он не сможет восстановиться к Евро-2024.
На счету Милика 72 матча и 17 голов в составе сборной Польши.
PZPN сообщил, что Себастьян Валюкевич и Тарас Романчук также получили повреждения в матче с Украиной, но они должны сыграть на чемпионате Европы.
Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Берлине, Кельне, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте и Дортмунде.
Поляки сыграют в группе D вместе с командами Нидерландов, Австрии и Франции.
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