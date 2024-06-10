Звезды на матчах сборной России по футболу будут выступать за счет РМГ

Промоутировать сборную России будет «Русское радио», MAXIMUM и Хит FM. Первой интеграцией РМГ после подписания соглашения стала музыкальная программа с Димой Биланом на товарищеском матче сборных Белоруссии и России в Минске

Певица МакSим (Фото: РФС)

РФС больше не будет оплачивать гонорары артистов, привлекаемых к мероприятиям под своей эгидой, условия выступлений, а также коммерческие условия выступления артистов взяла на себя РМГ, сообщили «РБК Спорт» два источника, знакомых с ситуацией.

Ранее РФС сам приглашал артистов и договаривался по условиям их выступлений, например, на матчах Кубка России, Суперкубка или игр национальных команд. Теперь обеспечивать выступления звезд будет «Русская медиа группа».

Также РФС получит возможность промоутировать свои соревнования и мероприятия на платформах РМГ. В частности, на «Русском Радио», радио MAXIMUM, радио Monte Carlo, DFM, Хит FM, а также телеканале RU.TV. Кроме того, партнеры рассчитывают на совместную реализацию проекта Бизнес-клуба РФС «1912», запуск которого запланирован осенью нынешнего года.

РМГ получит не только рекламный инвентарь на матчах, проводимых под эгидой РФС, но и возможность продвижения артистов на футбольных площадках, в том числе, матчах сборной России, которые транслируются на федеральных каналах.

Общая сумма ежегодных услуг, которую стороны планируют оказать друг другу, составляет порядка 300 млн руб, говорят источники «РБК Спорт».

«РБК Спорт» обратился за комментариями в РФС. Представитель РМГ заявил, что компания не комментирует условия взаимоотношений с РФС.

Первой концертной интеграцией после подписания соглашения стала музыкальная программа на товарищеском матче национальных сборных Белоруссии и России в Минске. В РФС подтвердили, что организацию выступлений Димы Билана и группы «Самоцветы» взяла на себя РМГ.

Меморандум о сотрудничестве между РФС и РМГ был подписан 6 июня на Петербургском международном экономическом форуме. Подписи под документом поставили президент РФС Александр Дюков и член правления РМГ Юрий Киселев.

В сообщении РФС отмечалось, что целью сотрудничества является системное продвижение проектов РФС, а также совместная реализация мероприятий деловой и развлекательной направленности.

В 2024 году в этом году РМГ уже выступал партнером РФС при организации матча Россия — Сербия. Тогда одним из приглашенных гостей был актер Милош Бикович, а в ряде музыкальных номеров матча участвовали и другие сербские артисты.