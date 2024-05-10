Экс-футболист сборной Нигерии Тиджани Бабангида попал в серьезное ДТП
Бывший футболист нидерландского «Аякса» и сборной Нигерии Тиджани Бабангида попал в серьезное ДТП у себя на родине. Об этом сообщает Би-би-си.
Инцидент произошел на трассе между городами Кадуна и Зария на севере Нигерии. Младший брат Бабангиды Ибрагим, который также был футболистом, погиб на месте. Сам Бабангида и его жена были госпитализированы.
Нидерландский «Волендам», за который играл 47-летний Ибрагим Бабангида, выразил соболезнования в связи с его смертью.
Тиджани Бабангиде 50 лет, он является олимпийским чемпионом 1996 года, выигрывал серебро (2000) и бронзу (2002) на Кубке африканских наций. Всего за сборную Нигерии провел 40 матчей и забил пять голов.
Бабангида выступал за нидерландские «ВВВ-Венло», «Роду», «Аякс» и «Витесс», турецкий «Генчлербирлиги», саудовский «Аль-Иттихад» и китайский «Чанчунь Ятай».
Флагманские технологии для продуктивной жизни
Съемка фото и видео на профессиональном уровне
Производительность и максимально выносливый аккумулятор
Яркий дизайн и сбалансированные характеристики
Легкость и мощность для любых задач
Чистый звук и улучшенная эргономика