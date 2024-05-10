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Экс-футболист сборной Нигерии Тиджани Бабангида попал в серьезное ДТП

Экс-футболист сборной Нигерии Тиджани Бабангида попал в ДТП, его брат погиб
Инцидент произошел на севере Нигерии. Тиджани Бабангида и его жена были госпитализированы, брат олимпийского чемпиона 1996 года погиб на месте
Тиджани Бабангида, 2001 год
Тиджани Бабангида, 2001 год (Фото: Phil Cole / Allsport / Getty Images)

Бывший футболист нидерландского «Аякса» и сборной Нигерии Тиджани Бабангида попал в серьезное ДТП у себя на родине. Об этом сообщает Би-би-си.

Инцидент произошел на трассе между городами Кадуна и Зария на севере Нигерии. Младший брат Бабангиды Ибрагим, который также был футболистом, погиб на месте. Сам Бабангида и его жена были госпитализированы.

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Нидерландский «Волендам», за который играл 47-летний Ибрагим Бабангида, выразил соболезнования в связи с его смертью.

Тиджани Бабангиде 50 лет, он является олимпийским чемпионом 1996 года, выигрывал серебро (2000) и бронзу (2002) на Кубке африканских наций. Всего за сборную Нигерии провел 40 матчей и забил пять голов.

Бабангида выступал за нидерландские «ВВВ-Венло», «Роду», «Аякс» и «Витесс», турецкий «Генчлербирлиги», саудовский «Аль-Иттихад» и китайский «Чанчунь Ятай».

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Нигерия ДТП
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