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Российскую всадницу дисквалифицировали за избиение лошади

Российскую всадницу Костыгову дисквалифицировали на два года за избиение лошади
Ксения Костыгова на соревнованиях по конкуру в Ярославле била животное руками по голове и шее. Главный тренер сборной России по конному спорту Владимир Белецкий заявил, что такое поведение абсолютно неприемлемо
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Всадница Ксения Костыгова дисквалифицирована Федерацией конного спорта России на два года за жестокое обращение с лошадью. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Владимир Белецкий.

Костыгова била свою лошадь на соревнованиях в Ярославле в марте. «То, что позволила себе спортсменка, абсолютно неприемлемо как во время турнира, так и вне его. Мы будем и дальше наказывать нерадивых спортсменов, владельцев лошадей за подобные действия, в нашем виде спорта на первом плане стоит благополучие животного», — заявил Белецкий.

Тренер отметил, что есть допустимые нормы наказания, когда животное не подчиняется. «Это не более двух-трех легких ударов хлыстом или ладонью. И то эти действия являются не чем иным, как подсказкой, когда лошадь не понимает сигнала», — сказал Белецкий.

По его словам, то, что происходило на тех соревнованиях, иначе как избиением назвать нельзя. «Спортсменка била животное руками по голове, шее, что абсолютно недопустимо», — добавил тренер.

23-летнюю Костыгову отстранили от соревнований любого уровня на территории России и любого вида деятельности, если они связаны с конным спортом.

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Иван Витченко Иван Витченко
конный спорт дисквалификация
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