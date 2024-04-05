Российскую всадницу дисквалифицировали за избиение лошади
Всадница Ксения Костыгова дисквалифицирована Федерацией конного спорта России на два года за жестокое обращение с лошадью. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Владимир Белецкий.
Костыгова била свою лошадь на соревнованиях в Ярославле в марте. «То, что позволила себе спортсменка, абсолютно неприемлемо как во время турнира, так и вне его. Мы будем и дальше наказывать нерадивых спортсменов, владельцев лошадей за подобные действия, в нашем виде спорта на первом плане стоит благополучие животного», — заявил Белецкий.
Тренер отметил, что есть допустимые нормы наказания, когда животное не подчиняется. «Это не более двух-трех легких ударов хлыстом или ладонью. И то эти действия являются не чем иным, как подсказкой, когда лошадь не понимает сигнала», — сказал Белецкий.
По его словам, то, что происходило на тех соревнованиях, иначе как избиением назвать нельзя. «Спортсменка била животное руками по голове, шее, что абсолютно недопустимо», — добавил тренер.
23-летнюю Костыгову отстранили от соревнований любого уровня на территории России и любого вида деятельности, если они связаны с конным спортом.
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