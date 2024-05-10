Прервет ли «Зенит» безвыигрышную серию в матче с ЦСКА. Интриги тура РПЛ

Сможет ли «Зенит» прервать трехматчевую серию без побед в чемпионате, победив ЦСКА и получится ли у «Спартака» выиграть у «Краснодара». Интриги 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) — в материале «РБК Спорт»

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"

«Спартак» — «Краснодар»

Дата и время: 11 мая, 16:30

Место: «ЛУКОЙЛ Арена»

Фото: пресс-служба ФК "Спартак"

«Спартак» в прошлом туре сыграл вничью с «Пари НН» (0:0). Московский клуб после отставки Гильермо Абаскаля три раза сыграл в безголевую ничью при трех победах (с учетом Кубка России). Кроме того, возглавивший «Спартак» Владимир Слишкович был признан лучшим тренером апреля в РПЛ.

После возобновления сезона чемпионата московский клуб не забил в шести из девяти матчей — этот результат является худшим в РПЛ в 2024 году. «Красно-белые» набрали 43 очка и занимают пятое место в таблице РПЛ.

Футболисты «Краснодара» в прошлом матче проиграли грозненскому «Ахмату» со счетом 0:1. Это поражение стало для подопечных Мурада Мусаева вторым за месяц. Краснодарский клуб с 50 очками продолжает борьбу за чемпионство. «Черно-зеленые» делят вторую строчку с «Динамо» в турнирной таблице РПЛ, уступая «Зениту» на одно очко.

В первом круге команды встречались в Краснодаре: тогда хозяева победили со счетом 2:0. При этом, в последних пяти играх «Спаратк» дважды проиграл и три раза выиграл.

«Зенит» — ЦСКА

Дата и время: 11 мая, 19:00

Место: «Газпром-Арена»

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"

ЦСКА и «Зениту» предстоит сыграть друг против друга три раза за две недели. Они уже встречались 2 мая в рамках финала Кубка России и тогда игра закончилась со счетом 1:1. Ответный матч за выход в Суперфинал турнира состоится 15 мая в Санкт-Петербурге.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что обе команды хорошо знают возможности друг друга и легких игр не будет. «Федотов знает состояние игроков и решит, насколько им нужна ротация. Мы прекрасно знаем их возможности, а они — наши. Легких матчей не будет», — сказал Семак.

«Зенит» продолжает лидировать в чемпионате, набрав 51 очко и опережая «Краснодар» и «Динамо» на одно очко. При этом, в прошлом туре команда Семака упустила победу над аутсайдером чемпионата «Факелом» (1:1). Петербургский клуб никак не может прервать трехматчевую безвыигрышную серию в РПЛ: ранее «Зенит» проиграл казанскому «Рубину» и «Динамо», ни разу не забив.

Московскому ЦСКА в последних играх также не удавалось добиться победы. В прошлом туре армейцы сыграли вничью с казанским «Рубином» (2:2), продлив серию без побед до пяти матчей: они два раза проиграли и трижды сыграли вничью. За три тура до конца чемпионата ЦСКА с 39 очками занимает восьмое место.

Подопечные Владимира Федотова в этом сезоне РПЛ выиграли лишь 9 из 27 матчей — этот результат стал худшим с 1997-го года. Тогда «красно-синие» после первых 27 игр выиграли восемь матчей, в том сезоне ЦСКА занял 12-е место.

Форвард армейцев Федор Чалов является самым результативным игроком команды в сезоне. На его счету 11 забитых мячей и три голевые передачи. Он занимает четвертое место в списке бомбардиров чемпионата.

В первом круге команды встречались на «ВЭБ Арене»: тогда клубы не смогли определить победителя и завершили матч с ничейным счетом 1:1.

«Балтика» — «Динамо»

Дата и время: 11 мая, 21:30

Место: «Арена Ростек»

Московское «Динамо» в последнем матче вырвало победу у «Сочи» (3:2). Эта победа стала для московского клуба четвертой подряд в РПЛ: «Динамо» выиграло четыре матча подряд в чемпионате впервые с ноября—декабря 2021 года, когда команду возглавлял Сандро Шварц.

«Динамо» за три тура до конца чемпионата набрало 50 очков и сравнялось с «Краснодаром», занимающим второе место. При этом отставание от лидирующего «Зенита» составляет лишь одно очко.

Фото: пресс-служба ФК "Динамо"

Форвард Константин Тюкавин забил 14-й гол в нынешнем сезоне РПЛ. Результат 21-летнего нападающего стал лучшим результатом клуба со времен Олега Терехина в 1999 году (14). Накануне Тюкавина во второй раз в сезоне признали лучшим игроком месяца РПЛ.

«Балтика» в последних пяти матчах трижды выиграла и два раза уступила сопернику. Клуб находится в зоне вылета, занимая 15-е место с 26-ю очками. В последнем туре калининградская команда проиграла «Уралу» после того, как пропустила забитый мяч с пенальти, а затем решающий гол на 95-й минуте.

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич после матча с «Уралом» заявил, что его подопечные не справились с давлением, когда судейская бригада «не свистела фолы» и «придумывала штрафные». Тренер «Балтики» назвал судейство «позорным», из-за чего контрольно‑дисциплинарный комитет (КДК) РФС дисквалифицировал на два матча условно Игнашевича.

Команды встречались в августе на «ВТБ Арене» и «Динамо» выиграло калиниградцев со счетом 2:0. В последний раз команды играли в феврале в рамках товарищеской встречи, «Балтика» выиграла со счетом 3:0.

«Оренбург» — «Локомотив»

Дата и время: 12 мая, 14:00

Место: «Газовик»

Московский «Локомотив» в последних шести турах набрал 11 очков, проиграв лишь одну игру «Спартаку» (2:3). «Железнодорожники» в прошлом туре победили «Ростов» (1:0) и с 44-я очками обошли «Спартак» в турнирной таблице, заняв четвертую строчку.

Фото: пресс-служба ФК "Локомотив"

После возобновления сезона форвард «красно-зеленых» Максим Глушенков является самым результативным игроком команды, он забил два мяча и отдал шесть передач. Кроме того, больше баллов по системе гол+пас в 2024-м году набрал только Константин Тюкавин (6+3). Всего на счету Глушенкова в нынешнем сезоне шесть голов и 11 передач.

Футболисты «Оренбурга» в прошлом туре обыграли самарские «Крылья Советов» (2:1) и прервали трехматчевую серию поражений: ранее оренбургский клуб уступил «Зениту» (0:1), «Динамо» (1:2) и «Ростову» (1:2). После победы над самарским клубом «Оренбург» с 29 очками поднялся с 14-й на 12-ю строчку.

«Оренбург» и «Локомотив» в первом туре встречались на «РЖД Арене», где «железнодорожники» уступили со счетом 0:2. Для «красно-зеленых» это поражение от оренбургской команды стало первым за пять лет: в последних шести играх «Локомотив» одержал пять побед.