Тюкавина из «Динамо» второй раз в сезоне признали лучшим игроком месяца в РПЛ

Форварда «Динамо» второй раз в сезоне признали лучшим игроком месяца РПЛ

Нападающий Константин Тюкавин в апреле забил четыре гола и отметился одной результативной передачей в пяти матчах. Он стал первым игроком, который признавался лучшим по итогам месяца дважды в одном сезоне РПЛ

Константин Тюкавин (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин стал обладателем награды лучшему игроку месяца в РПЛ за апрель. Об этом сообщается на сайте лиги.

В числе номинантов также были Джон Кордоба («Краснодар»), Роналдо («Ростов»), Данила Козлов («Балтика») и Максим Глушенков («Локомотив»).

В апреле Тюкавин в пяти матчах забил четыре гола и отметился одной результативной передачей. Форвард теперь занимает третье место в списке бомбардиров сезона (13 голов, на три меньше, чем у Матео Кассьерры из «Зенита») и лидирует по системе «гол+пас» (13+8).

Тюкавин — первый игрок, который признавался лучшим по итогам месяца дважды в одном сезоне. Нападающий «Динамо» получил предыдущую награду за ноябрь и декабрь.