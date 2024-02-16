Костомаров показал, как шагает через две ступеньки на лестнице
Олимпийский чемпион Турина в танцах на льду Роман Костомаров выложил в своем телеграм-канале видео, на котором на протезах поднимается по лестнице, шагая через две ступеньки.
«Двигаемся дальше. Вот уже и через две ступеньки шагаю», — подписал ролик Костомаров.
Еще в октябре 2023 года он выкладывал видео на этой же лестнице и говорил, что мечтает шагать через две ступеньки.
Фигурист из-за вызванной гриппом пневмонии и ее осложнений в 2023 году провел почти шесть месяцев в «Коммунарке». Он пережил несколько ампутаций на стопах и кистях. Костомаров использует протезы и регулярно публикует видеозаписи о своем восстановлении: как тренируется, плавает, пытается играть в теннис, водить машину.
17 декабря на юбилейном шоу Ильи Авербуха Костомаров впервые вышел на лед на коньках и исполнил фрагмент из олимпийского номера «Кармен» с Татьяной Навкой.
Роман Костомаров завоевал золото Олимпиады в Турине в танцах на льду в дуэте с Навкой. В их активе также две победы на чемпионатах мира и три — на чемпионатах Европы.
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