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Костомаров показал, как шагает через две ступеньки на лестнице

Роман Костомаров показал, как на протезах шагает через две ступеньки на лестнице
Олимпийский чемпион Турина в танцах на льду похвастался, какого прогресса смог достичь после нескольких месяцев тренировок на протезах
Роман Костомаров
Роман Костомаров (Фото: Igor Kharitonov / AiF / Global Look Press)

Олимпийский чемпион Турина в танцах на льду Роман Костомаров выложил в своем телеграм-канале видео, на котором на протезах поднимается по лестнице, шагая через две ступеньки.

«Двигаемся дальше. Вот уже и через две ступеньки шагаю», — подписал ролик Костомаров.

Еще в октябре 2023 года он выкладывал видео на этой же лестнице и говорил, что мечтает шагать через две ступеньки.

Фигурист из-за вызванной гриппом пневмонии и ее осложнений в 2023 году провел почти шесть месяцев в «Коммунарке». Он пережил несколько ампутаций на стопах и кистях. Костомаров использует протезы и регулярно публикует видеозаписи о своем восстановлении: как тренируется, плавает, пытается играть в теннис, водить машину.

17 декабря на юбилейном шоу Ильи Авербуха Костомаров впервые вышел на лед на коньках и исполнил фрагмент из олимпийского номера «Кармен» с Татьяной Навкой.

Роман Костомаров завоевал золото Олимпиады в Турине в танцах на льду в дуэте с Навкой. В их активе также две победы на чемпионатах мира и три — на чемпионатах Европы.

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фигурное катание Роман Костомаров
Роман Костомаров фото

Роман Костомаров

фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду, артист
8 февраля 1977 года
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