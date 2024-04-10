«Реал» не смог победить «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала ЛЧ

«Реал» не смог победить «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала ЛЧ

Встреча на «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счетом 3:3

Фото: Denis Doyle / Getty Images

Мадридский «Реал» сыграл вничью на своем поле с «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча на «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счетом 3:3.

У «Сити» забитыми мячами отметились Бернарду Силва (2-я минута), Фил Фоден (66) и Йошко Гвардиол (71). У хозяев отличились голами Эдуарду Камавинга (12), Родриго Гоэс (14) и Федерико Вальверде (79).

В последний раз команды встречались в полуфинале Лиги чемпионов прошлого сезона: в первом матче на «Бернабеу» была ничья (1:1), а дома манчестерский клуб разгромил «Реал» со счетом 4:0. В позапрошлом сезоне «Сити» уступил на этой же стадии.

Ответная игра пройдет 17 апреля в Манчестере. Лучшая пара сыграет в полуфинале с победителем в противостоянии «Бавария» (Германия) — «Арсенал» (Англия).

Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.