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Игроки НХЛ назвали россиянина лучшим плеймейкером лиги

Игроки НХЛ назвали Кучерова лучшим плеймейкером лиги, Василевского — вратарем
Профсоюз игроков НХЛ провел ежегодный опрос своих членов. На вопрос, кто является лучшим плеймейкером лиги, большинство назвали российского форварда «Тампы»
Никита Кучеров
Никита Кучеров (Фото: John E. Sokolowski / USA TODAY Sports / Reuters)

Профсоюз игроков НХЛ (NHLPA) провел ежегодный опрос среди своих членов. 639 хоккеистов во время регулярного чемпионата ответили на 15 различных вопросов, связанных с хоккеем.

На вопрос, кто является лучшим плеймейкером лиги, 28,47% назвали российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова. На втором месте оказался нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (20,91%), другой россиянин, Артемий Панарин из «Рейнджерс», стал четвертым (7,56%).

На вопрос: «Какого вратаря вы бы взяли в команду, чтобы выиграть одну игру», 46,92% назвали российского голкипера «Тампы» Андрея Василевского. Топ-3 в этом вопросе заняли россияне, вторым стал Игорь Шестеркин из «Рейнджерс» (6,49%), третьим — Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс» (6,17%).

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Никита Кучеров

На такой же вопрос про форвардов игроки НХЛ выбрали Макдэвида (48,71%). Кучеров занял четвертое место (5,31%), Панарин — пятое (2,57%). В аналогичном вопросе про защитников первое место занял Кейл Макар из «Колорадо Эвеланш» (56,38%).

Макдэвида считают лучшим хоккеистом по владению шайбой (35,53%), а самым совершенным игроком — Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз» (38,37%).

Форвард «Бостон Брюинз» Брэн Маршанд набрал больше всего голосов (29,19%) в вопросе: «Против какого игрока вам меньше всего нравится играть, но вы бы хотели видеть его в своей команде». Его одноклубника Давида Пастрняка назвали самым стильным хоккеистом (15,02%).

В вопросе, в какой стране больше всего хотелось бы увидеть матчи НХЛ, победила Италия (11,95%). Далее расположились Швеция (9,49%), Англия (8,73%), Швейцария (8,35%) и Франция (6,64%).

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Никита Кучеров Андрей Василевский
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