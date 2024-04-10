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Кучеров побил 42-летний рекорд в НХЛ

Кучеров побил 42-летний рекорд в НХЛ по передачам за сезон среди европейцев
Российский форвард «Тампы» обошел Петера Штястны по количеству результативных передач за один сезон — 96. Также Кучеров вышел на второе место среди европейцев по очкам за сезон — 139
Никита Кучеров
Никита Кучеров (Фото: David Kirouac / USA TODAY Sports / Reuters)

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей три результативные передачи сделал лучший бомбардир нынешнего сезона россиянин Никита Кучеров.

Россиянин стал рекордсменом НХЛ по количеству результативных передач за один сезон среди европейцев. В активе Кучерова стало 96 ассистов, обладателем предыдущего рекорда был Петер Штястны, у которого в сезоне 1981/82 было 93 голевых паса.

Больше Кучерова в истории НХЛ передач за сезон делали лишь пять игроков — Уэйн Гретцки (рекорд — 163), Бобби Орр, Коннор Макдэвид, Марио Лемье и Адам Оутс.

На счету Кучерова в нынешнем сезоне 139 (43+96) очков. Он вышел на второе место среди европейцев по очкам за сезон, столько же было у Штястны (1981/82). До рекорда Яромира Ягра (149) у «Тампы» осталось четыре матча в этом регулярном чемпионате.

В списке лучших бомбардиров сезона к Кучерову приблизился форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, который сделал хет-трик и отдал голевую передачу в матче с «Миннесота Уайлд» (5:2). У него теперь 137 (51+86) очков.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Никита Кучеров
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