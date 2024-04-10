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Бывший футболист МЮ сравнил уровень жизни в России и Европе

Канчельскис: Россия по уровню жизни ничем не уступает Европе
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что сейчас без разницы, жить в европейской стране или в России, ведь уровень жизни сравнялся
Андрей Канчельскис
Андрей Канчельскис (Фото: Alexander Bundin / Russian Look / Global Look Press)

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в интервью Sport24 сравнил жизнь в Европе и в России.

«В 90-е в Европе было намного комфортнее жить, чем в России. Сейчас все сравнялось. Могу даже сказать так — уровень жизнь в Москве и Лондоне одинаковый. Может, в нашей столице даже лучше», — сказал 55-летний Канчельскис.

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Андрей Канчельскис

По словам Канчельскиса, Россия сейчас ничем не уступает Европе. «Москва, Питер, Екатеринбург и Новосибирск не уступают тому же Лондону. В конце прошлого века для нашей страны были сложные времена, образы жизни имели колоссальные различия. Сейчас без разницы, жить в европейской стране или в России — все сравнялось», — добавил он.

Во время игровой карьеры Канчельскис в 1991–1995 годах выступал за «Манчестер Юнайтед», с которым дважды выиграл чемпионат Англии, стал обладателем Суперкубка УЕФА, Кубка английской лиги, Кубка Англии и дважды Суперкубка Англии.

Также он играл за «Рейнджерс», «Эвертон», «Манчестер Сити», «Саутгемптон», «Сатурн», «Фиорентину», киевское «Динамо», «Шахтер», «Крылья Советов» и саудовский «Аль-Хиляль». За сборные СССР/СНГ/России в общей сложности провел 59 матчей и забил семь голов.

После завершения карьеры Канчельскис стал тренером, работал в «Торпедо-ЗИЛ», «Уфе» и «Солярисе», в также латвийской «Юрмале» и узбекистанском «Навбахоре». В ноябре 2023 года он покинул должность спортивного директора казахстанского «Тобола».

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Теги
Футбол Андрей Канчельскис Манчестер Юнайтед
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