Бывший футболист МЮ сравнил уровень жизни в России и Европе
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в интервью Sport24 сравнил жизнь в Европе и в России.
«В 90-е в Европе было намного комфортнее жить, чем в России. Сейчас все сравнялось. Могу даже сказать так — уровень жизнь в Москве и Лондоне одинаковый. Может, в нашей столице даже лучше», — сказал 55-летний Канчельскис.
По словам Канчельскиса, Россия сейчас ничем не уступает Европе. «Москва, Питер, Екатеринбург и Новосибирск не уступают тому же Лондону. В конце прошлого века для нашей страны были сложные времена, образы жизни имели колоссальные различия. Сейчас без разницы, жить в европейской стране или в России — все сравнялось», — добавил он.
Во время игровой карьеры Канчельскис в 1991–1995 годах выступал за «Манчестер Юнайтед», с которым дважды выиграл чемпионат Англии, стал обладателем Суперкубка УЕФА, Кубка английской лиги, Кубка Англии и дважды Суперкубка Англии.
Также он играл за «Рейнджерс», «Эвертон», «Манчестер Сити», «Саутгемптон», «Сатурн», «Фиорентину», киевское «Динамо», «Шахтер», «Крылья Советов» и саудовский «Аль-Хиляль». За сборные СССР/СНГ/России в общей сложности провел 59 матчей и забил семь голов.
После завершения карьеры Канчельскис стал тренером, работал в «Торпедо-ЗИЛ», «Уфе» и «Солярисе», в также латвийской «Юрмале» и узбекистанском «Навбахоре». В ноябре 2023 года он покинул должность спортивного директора казахстанского «Тобола».