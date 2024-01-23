«Манчестер Юнайтед» поздравил Андрея Канчельскиса с днем рождения

Бывший футболист сборной России стал в составе МЮ двукратным чемпионом Англии. 23 января ему исполнилось 55 лет

«Манчестер Юнайтед» в своем аккаунте в соцсети Х поздравил с днем рождения бывшего футболиста команды россиянина Андрея Канчельскиса.

Канчельскису 23 января исполнилось 55 лет.

Во время игровой карьеры Канчельскис в 1991–1995 годах выступал за «Манчестер Юнайтед», с которым дважды выиграл чемпионат Англии, стал обладателем Суперкубка УЕФА, Кубка английской лиги, Кубка Англии и дважды Суперкубка Англии.

Также он играл за «Рейнджерс», «Эвертон», «Манчестер Сити», «Саутгемптон», «Сатурн», «Фиорентину», киевское «Динамо», «Шахтер», «Крылья Советов» и саудовский «Аль-Хиляль». За сборные СССР/СНГ/России в общей сложности провел 59 матчей и забил семь голов.

После завершения карьеры Канчельскис стал тренером, работал в «Торпедо-ЗИЛ», «Уфе» и «Солярисе», в также латвийской «Юрмале» и узбекистанском «Навбахоре». В ноябре он покинул должность спортивного директора казахстанского «Тобола».