«Манчестер Юнайтед» поздравил Андрея Канчельскиса с днем рождения
«Манчестер Юнайтед» в своем аккаунте в соцсети Х поздравил с днем рождения бывшего футболиста команды россиянина Андрея Канчельскиса.
Канчельскису 23 января исполнилось 55 лет.
Во время игровой карьеры Канчельскис в 1991–1995 годах выступал за «Манчестер Юнайтед», с которым дважды выиграл чемпионат Англии, стал обладателем Суперкубка УЕФА, Кубка английской лиги, Кубка Англии и дважды Суперкубка Англии.
Также он играл за «Рейнджерс», «Эвертон», «Манчестер Сити», «Саутгемптон», «Сатурн», «Фиорентину», киевское «Динамо», «Шахтер», «Крылья Советов» и саудовский «Аль-Хиляль». За сборные СССР/СНГ/России в общей сложности провел 59 матчей и забил семь голов.
После завершения карьеры Канчельскис стал тренером, работал в «Торпедо-ЗИЛ», «Уфе» и «Солярисе», в также латвийской «Юрмале» и узбекистанском «Навбахоре». В ноябре он покинул должность спортивного директора казахстанского «Тобола».
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