Роман Павлюченко начал тренерскую карьеру

Роман Павлюченко стал тренером нападающих во второй команде «Родины»

Бывший футболист «Спартака» и сборной России стал тренером нападающих в клубе «Родина-2», который выступает во Второй лиге

Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press

Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко стал тренером в клубе «Родина-2». Об этом сообщается в телеграм-канале московской команды, которая выступает во Второй лиге.

42-летний Павлюченко будет работать с нападающими. Для него это первый тренерский опыт.

На протяжении игровой карьеры Павлюченко играл за ставропольское «Динамо», волгоградский «Ротор», московские «Спартак», «Локомотив» и «Арарат», екатеринбургский «Урал», краснодарскую «Кубань», лондонский «Тоттенхэм» и «Знамя» из Ногинска.

В составе сборной России он провел 51 матч и забил 21 гол. В 2008 году Павлюченко стал бронзовым призером чемпионата Европы.

Павлюченко дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России и входил в список 33 лучших игроков первенства (2006, 2007).

Карьеру Павлюченко завершил в 2022 году.